مال وأعمال

كشف وزير المالية د. نايف الحجرف أن إجمالي أراضي أملاك الدولة التي تم تأجيرها لمستثمرين في 11 مجالاً مختلفاً وبلغ إجمالي مساحتها 4428319.75 متر مربع موزعة على المستشفيات والمواقف والجامعات والمدارس والمنتزهات والأسواق والمسالخ ومراكز الخدمة والاستراحات والمتفرقات استفادت منها 120 شركة في المجالات المختلفة. وأشار الحجرف في رده على سؤال برلماني حول معايير التعاقد مع المستثمرين في الأراضي المملوكة للدولة وإجراءات الإعلان والتعاقد المتبعة وكيفية تسعير قيمة الانتفاع في تلك العقود بأن إجراءات التعاقد مع المستثمرين في الأراضي المملوكة للدولة تحكمها ثلاث منظومات تشريعية أولها المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 بشأن نظام أملاك الدولة والقانونين رقم 7 لسنة 2008 ورقم 114 لسنة 2016 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأشار الحجرف أن تلك التشريعات الثلاثة تكفلت ببيان الإجراءات الخاصة بالتعاقد وكيفية الإعلان عنها وآلية التسعير في ضوء أحكام المزايدات العامة والعلنية، كما تكفل القرار الوزاري رقم 40 لسنة 2016 بتسعير تلك التعاقدات في ضوء تصنيفات عامة لكل نشاط على حدة وطبيعة الاستثمار القائم على الأراضي المملوكة للدولة.

وأوضح الوزير الحجرف أن التعاقدات مع المستثمرين تنقسم إلى 3 قوائم رئيسة أولها قائمة التعاقدات وفقاً للمرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 وثانيها قائمة التعاقدات وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2008 وأخيراً قائمة التعاقدات وفقاً للقانون رقم 114 لسنة 2016 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقد احتل بند المتفرقات المرتبة الأولى بواقع 1.6 مليون متر مربع، فيما جاء قطاع المنتزهات في المرتبة الثانية بواقع 1.18 مليون متر مربع، وجاءت الاستراحات في أقل القطاعات مساحة 9000 متر مربع.

