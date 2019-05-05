مال وأعمال

«أ. ف. ب»: رفعت شركة إكسون موبيل الأميركية النفطية العملاقة دعوى قضائية ضد شركة النفط الكوبية الحكومية ومجموعة اقتصادية كوبية كبرى بسبب ما اسمته «الاتجار غير المشروع» في أصولها التي صادرتها ثورة فيدل كاسترو في العام 1959.

وتستهدف الدعوى، التي تم تقديمها الخميس في محكمة فدرالية في واشنطن، الحصول على 280 مليون دولار من شركتي كوبا-بيتروليو وسيمكس، اللتين تديران محطات خدمات الوقود في الجزيرة.

وتأتي هذه الدعوى القضائية اثر اعلان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الشهر الفائت تفعيل الفصل الثالث من قانون هيلمز بورتون الصادر في العام 1996.

ويسمح هذا القانون لاي شخص صودرت ممتلكاته بعد الثورة الكوبية بملاحقة المؤسسات التي جنت أرباحا بفضل شركات تم تأميمها بعد ثورة 1959 في الجزيرة الواقعة في الكاريبي.

لكن الرؤساء الاميركيين منذ بيل كلينتون علقوا تطبيق هذا القانون لعدم اغضاب حلفاء الولايات المتحدة الدوليين.

