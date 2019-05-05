مال وأعمال

كشف وزير النفط وزير الكهرباء والماء خالد الفاضل عن قبول 550 من اصل 644 ناجحاً في اختبارات تعيين حملة الدبلوم للعمل في القطاع النفطي.

وأضاف الفاضل أن العدد المتبقي من الناجحين سيتم قبولهم للعمل في فرق الإطفاء التابعة للقطاع النفطي في حال اجتيازهم لمعايير اللياقة البدنية والصحية الواجب توافرها في رجال الإطفاء.

وكانت مؤسسة البترول قد كشفت خلال الفترة الماضية عن أن القطاع النفطي سيوفر فرص عمل إضافية لأكثر من 13 ألف وظيفة للانضمام إليها خلال تنفيذ التوجهات الاستراتيجية لعام 2040 بالإضافة إلى 100 ألف فرصة عمل مباشرة من خلال المقاولين العاملين على تنفيذ المشاريع الكبرى داخل القطاع.

