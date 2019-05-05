مال وأعمال

سجل عدد فرص العمل في الولايات المتحدة ارتفاعاً لمستوى جديد خلال ابريل بحسب بيانات حكومية، ما يؤكد على حيوية أكبر اقتصاد في العالم في وقت يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمواجهة خصومه في انتخابات العام القادم.

وأظهرت البيانات تواصل النشاط في قطاع الخدمات واسع النطاق مع تراجع معدل البطالة إلى مستويات غير مسبوقة منذ العام 1969، وهو ما يسهم في تخفيف المخاوف من حدوث تباطؤ رغم تقلّص القوة العاملة.

ومع بدء الربع الثاني من العام، تم توظيف عمال في قطاعات البناء والرعاية الصحية وتصميم أنظمة الكمبيوتر والدعم الإداري وغيرها من صناعات الخدمات، ما أضاف 263 ألف وظيفة جديدة خلال الشهر، وفق البيانات التي نشرت الجمعة.

وفاقت النتائج توقعات خبراء الاقتصاد مع تواصل ارتفاع أجور العمال رغم تباطؤ وتيرة هذه الزيادة، بحسب التقرير الصادر عن وزارة العمل.

وانخفض معدل البطالة إلى 3,6 في المئة لكن سبب التراجع يعود جزئيا إلى انكماش حجم العمالة بينما تم تسجيل عدد أقل من الباحثين عن العمل وهو ما يعني أنهم لم يعودوا محسوبين ضمن القوة العاملة.

وتراجع معدل البطالة في أوساط المتحدرين من أصول لاتينية إلى مستوى قياسي.

وقال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس لشبكة «سي إن بي سي» بعد وقت قصير من صدور البيانات إن «الاقتصاد في وضع قوي»، مرجعا ذلك إلى أجندة ترامب الاقتصادية التي شملت خفض الضرائب وتخفيف القواعد التنظيمية البيروقراطية.

وارتفع معدل الأجر في الساعة بنسبة 3,2 في المئة مقارنة بنيسان/ابريل العام الماضي، ما يعني أن الشهر الماضي كان التاسع على التوالي الذي يشهد نموا بأكثر من ثلاثة في المئة بوتيرة سنوية، متجاوزا نسبة التضخم.

لكن بالمقارنة مع مارس، بلغت نسبة زيادة الأجور 0,2 في المئة، لكن خبراء الاقتصاد ربطوا ذلك بتأثيرات عطلة عيد الفصح.

وبلغ التوظيف في قطاع الحكومة أعلى مستوى له منذ ثمانية أشهر إذ أتيحت 27 ألف فرصة عمل جديدة، يرجح أن بعضها مرتبط بالتوظيف من أجل التعداد السكاني في الولايات المتحدة للعام 2020.

