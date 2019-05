مال وأعمال

أعلنت «زين» عن توقيعها لاتفاقية شراكة مع شركة الرغد والمنار العقارية، وذلك لتزويد أحدث الحلول التكنولوجية الذكي لمشروعThe House Hotel & The Gathering Mall المُقرر افتتاحه في منطقة الخيران بحلول العام 2020.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن توقيع اتفاقية الشراكة - الذي عقد في مقر الشركة الرئيس بالشويخ - قد شهد حضور كل من الرئيس التنفيذي للأعمال والحلول في «زين» الكويت حمد المرزوق، والمدير التنفيذي لمبيعات الهيئات والشركات في «زين» الكويت باسمة العنزي، والمدير العام والمالك لشركة الرغد والمنار العقارية نزار القرطاس، وممثل شركة كيرتن العالمية جورج فيرنانديز، بالإضافة إلى مسؤولي قطاعات الأعمال من الشركتين.

وبينت «زين» أن مشروع The House Hotel & The Gathering Mall الذي تُنفّذه شركة الرغد والمنار العقارية هو عبارة عن مشروع عقاري ضخم من المُقرر افتتاحه في العام 2020 بمنطقة الخيران، ويضم مجمّع تجاري وفندق ذو ثمانية عشر طابقاً تابع لمجموعة ذا هاوس هوتيل العالمية، حيث ستقوم زين بتزويد المشروع بأحدث الحلول التكنولوجية الذكية ذات المواصفات العالمية، والتي ستُغطّي مُختلف الاحتياجات الأساسية من أنظمة الاتصالات الداخلية والشبكة ذات الجهد المُنخفض وشبكة الـ Wi-Fi وحلول الشبكات الكهربائية وغيرها الكثير.

وفي تعليقه على توقيع الاتفاقية، قال الرئيس التنفيذي للأعمال والحلول في «زين» الكويت حمد المرزوق «يسرّنا اليوم توقيع هذه الاتفاقية مع شركة الرغد والمنار العقارية، والتي تعكس حتماً التزامنا بدفع عجلة التحوّل الرقمي في الكويت من خلال المُساهمة في تطوير قطاع الأعمال، وذلك عن طريق تمكيننا لحياة ذكية ولقطاع أعمال ذو كفاءة عالية، فنحن نعتبر أنفسنا شريكاً فعّالاً في صنع مستقبل الحياة الذكية في الكويت، وذلك بصفة «زين» إحدى أكبر مزوّدي الاتصالات الرقمية المتكاملة على مستوى المنطقة».

وأضاف المرزوق قائلاً: «لقد بدأت رحلة زين نحو التحول الرقمي مُنذ فترة، وكانت أول ثمارها مشاركتنا للقطاع الحكومي في العام 2017 بتنفيذ مشروع العدّادات الذكية مع وزارة الكهرباء والماء، والتي تعتبر زين شريكاً رئيساً للوزارة في إنجاحه حتى هذا اليوم، وفي مطلع العام الماضي 2018، أطلقنا علامتنا التجارية الجديدة تحت اسم Zain LIFE، وهي محفظة خدمات رقمية مرنة تتضمن خدمات متعددة ومبتكرة للمساهمة في صنع المستقبل الرقمي والحياة الذكية لقطاعي الأفراد والأعمال، ونحن اليوم نستكمل ريادة زين في السوق الكويتي وفي المنطقة عبر هذه الاتفاقية«.

واختتم المرزوق قائلاً: «لاشك أن مُشاركتنا في هذا المشروع تعكس الدور الكبير الذي تلعبه مؤسسات القطاع الخاص في تحقيق الأهداف التنموية المختلفة للدولة، وذلك من خلال تمكين بيئة الأعمال وتطويع تطبيقات التكنولوجيا الحديثة مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وحلول المدن الذكية وغيرها الكثير، ونترقّب افتتاح المشروع في العام 2020 ونأمل أن يُحقق قيمة مُضافة على مستوى القطاع السياحي في الدولة».