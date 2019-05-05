مال وأعمال

على هامش المؤتمر الدولي للمياه واجتماعات مجلس الادارة للمجلس العالمي للمياه الذي أقيم في العاصمة اللبنانية بيروت تم تكريم رجل المصارف الكويتي رشاد الشوا وستة شخصيات عالمية وعربية في مجال المياه من قبل الحكومة اللبنانية ممثلة في وزارة الطاقة والمياه وتم تكريمه لتأسيسه اول بنك في العالم لتمويل قطاع المياه لخدمة العالم والوطن العربي وهي مبادرة عالمية كبرى تستحق التكريم.

وبهذه المناسبة اكد الشوا على اهمية بنك المياه في المحافظة على ايجاد الحلول والتمويل لتوفير المياه للدول المحتاجة والدول المتقدمة وإدارة حكيمة لمصادر المياه على المستوى الدولي .

وأضاف الشوا ان هذا البنك سيكون علامة فارقة في التاريخ البشري ودعم التنمية المستدامة دولياً وسيخدم وطنه الكويت والدول العربية والعالم اجمع .

وكشف الشوا ان هذه المبادرة لاقت ترحيباً دولياً كبيراً وكان يأمل ان يكون بلده الكويت مقراً لهذا البنك العالمي الأول من نوعه في العالم لاهم قطاع في العالم للتنمية المستدامةً وهي المياه والتي بدونها لن يكون هناك تنمية ولا حياة.

وصرح بان بلده وهو من بين اكثر 3 دول في العالم تعاني من مشكلة المياه على جميع المستويات وفي امس الحاجة لكل مشروع يساهم في تحقيق الامن المائي والذي هو في النهاية ركيزة للامن الوطني .

وأضاف الشوا: للأسف لم يتم الاهتمام بها او بأية مبادرات اخرى قام بها اخرون رغم دعم وترحيب صاحب السمو امير البلاد وسمو ولي عهده الأمين ورئيس جهاز الامن الوطني وخاصة ان سمو الامير كان اول قائد عربي في مؤتمرات القمم العربية يذكر ويشدد على أهمية المياه ويطالب بدعم كل ما يتعلق بها .

وأبدى الشوا استعداده مع جميع المشاركين معه في هذا المشروع الدولي الكبير عن استعدادهم ليكون مقر البنك في وطنه الكويت أو احد دولنا العربية بدل احدى الدول الأوروبية المقر الذي تم اختياره للبنك وتأسيسه بها ولكن دولنا وللأسف هي بيئة طاردة لأي مشاريع استراتيجية و حيوية .

وطالب وتمنى الشوا ان تقوم الكويت وعلى رأسها صاحب السمو امير البلاد بتبني ودعم هذه المبادرة العالمية الكبرى التي ستخلد اسم الكويت واسم صاحب السمو امير البلاد بجعلها مبادرة صباح الأحمد لتأسيس اول بنك عالمي للمياه في الكويت .

