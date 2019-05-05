مال وأعمال

أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا ألزمت بموجبه شركات التأمين بتعيين خبير اكتواري لكل أنواع التأمين وموافاة القطاع المختص بما يفيد ذلك.

وقالت الوزارة في بيان صحافي إن العمل بهذا القرار يبدأ اعتبارا من الأول من شهر يوليو المقبل، لافتة إلى أنه يشمل كل أنواع التأمين بعد أن كان مقصورا في السابق على وثائق التأمين على الحياة. وأشارت إلى أن هذا القرار جاء بالتعاون والتنسيق مع جمعية المحاسبين والمدققين الكويتية.

يذكر أن الخبير الاكتواري متخصص بنظريات وتطبيقات علوم الرياضيات والإحصاءات ويعني في ذلك بقياس المخاطر المستقبلية وما ينتج عنها من مشكلات ويمكن له المساهمة في نقاط كثيرة بمجالات التقاعد والتأمين بأنواعه وتغطياته المختلفة.

