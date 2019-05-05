مال وأعمال

أعلنت مجموعة إنوفست عن نتائجها المالية لفترة الرُبع الأول من عام 2019 وقد أظهرت نتائجها المالية الموحدة تحقيقها صافي ربح لصالح مساهمي الشركة الأم وقدره 3.02 مليون دولار مقارنة بصافي ربح قدره 2.99 مليون دولار لفترة الربع الأول من عام 2018، وهو ما يمثل ارتفاع بواقع 1 في المئة.

وعليه بلغ صافي ربح مساهمي الشركة الأم للسهم الواحد لفترة الربع الأول من السنة الحالية، 1.07 سنتاً ، مقارنة مع صافي ربح مساهمي الشركة الأم للسهم الواحد بلغ 1.06 سنتاً عن نفس الفترة من عام 2018.

أما صافي الربح التشغيلي فقد انخفض بنسبة 17 في المئة ليصل إلى 2.47 مليون دولار مقارنة مع 2.98 مليون دولار لفترة الرُبع الأول من عام 2018 حيث يعزى هذا الإنخفاض إلى ارتفاع المصاريف التشغيلية وتقلص في صافي ايرادت المجموعة من نشاط عقود المقاولات، وهو انعكاس طبيعي لاستكمال واختتام الأعمال بنجاح على عقد بناء حكومي رئيس.

وقد صرح د. عمر المطوع ، رئيس مجلس إدارة مجموعة إنوفست، قائلا» لقد تمكنت المجموعة أن تنهي سنة 2018 بأداء مميز حيث تم توزيع أرباح نقدية بنسبة 5 في المئة على السادة المساهمين. وها هي أنوفست مع نهاية الربع الأول من 2019، تحقق صافي ربح وقدره 3.02 ملايين دولار على الرغم من التحديات في حركة الاقتصاد الإقليمي والعالمي. كما أفاد د. عمر المطوع أن إنوفست بدأت في تنفيذ استراتيجية الثلاث سنوات القادمة وتؤكد إلتزامها التام في العمل الجاد لتحقيق الأهداف التي تم تحديدها في الاستراتيجية والذى يصب في مصلحة الشركة والمساهمين. كما أننا نحرص على بناء نموذج أعمال مستدام للشركة يمكنها من النمو والتطوير المستمر لأعمالها الإستثمارية وأرباحها ويزيل من طريقها أي عوائق تعرقل نجاحها .

وقال الرئيس التنفيذي ياسر الجار اننا قمنا في الفترة الماضية بدراسة عدد من الفرص الاستثمارية في القطاعات التعليمية والصحية والصناعية وذلك بموجب التوجهات لخطة العمل الجديدة ونستطيع التأكيد على أننا وصلنا لمراحل متقدمة للمضي في الاستثمار في البعض من هذه الفرص.

