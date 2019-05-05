مال وأعمال

قامت شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (يوباك)، بتنظيم احتفال تكريمي لتكريم الموظفين ذوي الخدمة الطويلة والذين أكملوا 15 عامًا من الخدمة المتفانية مع الشركة. وبهذه المناسبة قامت نادية عقيل، الرئيس التنفيذي في يوباك بالترحيب بموظفي الشركة وقدمت شهادات تقدير لذوي الخدمة الطويلة والذين بلغ عددهم أربعة عشر موظفاً وذلك تقديرًا لالتزامهم وإسهاماتهم وتفانيهم تجاه الشركة على مر السنين. كما شارك العديد من الموظفين بعض من ذكرياتهم التي لا تنسى على مدار رحلتهم مع شركة يوباك خلال الحفل.

وتعليقًا على هذه المناسبة، قالت عقيل: «أنا فخورة بموظفي يوباك وهذه الاحتفالية هي مجرد تعبير بسيط عن تقدير الشركة لتفاني فريق العمل المستمر».

