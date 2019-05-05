مال وأعمال

من منطلق مسؤوليتها الاجتماعية لخدمة المجتمع، وقعت شركة نقل وتجارة المواشي، عقد اتفاق تعاون مع البنك الكويتي للطعام والإغاثة للمساهمة في توفير وجبة الإفطار في مسلخ العاصمة وسوق الماشية المركزي الجديد في منطقة الري وفي منطقة الصليبية الزراعية لعدد 660 صائم، وتقديم وجبة السحور لعدد 260 صائم في منطقة الصليبية الزراعية، يوميا طوال الشهر الفضيل.

وقام بتوقيع العقد كل من المدير التنفيذي لقطاع التسويق والمبيعات المحلية في شركة نقل وتجارة المواشي عبدالهادي بولند والمدير العام للبنك الكويتي للطعام والإغاثة وسالم الحمر.

وشدد بولند على أنه وانطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية وتنفيذًا لدورها في خدمة المجتمع، وللسنة الثانية على التوالي، سوف تقوم المواشي وبالتعاون مع البنك الكويتي للطعام هذه السنة بإقامة حملة خيرية عبر تطبيق الهاتف النقال almawashi للفترة من 20/4/2019 الى 5/6/2019، حيث تقوم شركة نقل وتجارة المواشي بالتبرع بقيمة 1 دينار عن كل طلب يقوم به العميل عبر تطبيق الهاتف النقال الى البنك الكويتي للطعام، دون إضافة أي رسوم إضافية على العميل، ويتميز التطبيق بسهولة الاستخدام، ويوفر صور ومعلومات مفصلة لكل منتج، ويمكن للعميل تحديد نوع التقطيع المناسب له، وموعد ومكان توصيل الطلب، كما ويمكنه الدفع بواسطة البطاقات البنكية بطريقة آمنة ومعتمدة.

