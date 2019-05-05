مال وأعمال

صرح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سيتي للتجارة العامة والمقاولاتفوزي القطان ان انجاز مشروع قصر السلام الذي افتتح برعاية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد يعد إنجازاً رائعاً بعد تحويل القصر إلى متحف يوثق تاريخ هذا القصر، ويوثق تاريخ الكويت عبر حكامه، ويحكي عن الحضارات التي سكنت هذه الأرض وأهميتها الجغرافية، يعيد إلى الواجهة أحد المعالم التاريخية التي شهدت مرحلة مهمة في تاريخ الكويت، حيث أصبح علامة بارزة تمثل الدولة على مدى العصور.

وأشاد القطان برئيس اللجنة العليا لإنشاء وتصميم وتنفيذ المراكز الثقافية الشيخ علي جراح الصباح وبجهود رئيس الشؤون المالية والإدارية بالديوان الأميري رئيس اللجنة التنفيذية لإنشاء وإدارة المراكز الثقافية عبدالعزيز سعود اسحق الذي حرص على متابعة العمل لتفاصيله كافة، مؤكدين حرصهما على تذليل جميع المعوقات التي واجهت المشروع، كما وجه القطان شكره للشؤون الدائرة الهندسية لمتابعتهم الدائمة والحثيثة على سير العمل والتي لولا تفانيها واخلاصها لما وصلنا الى تحقيق الأهداف المرجوة.

وشكر القطان شركة التصميم العالمية - Studio MB وشركة دار اس اس اتش انترناشيونال للاستشارات الهندسية على متابعة سير العمل وعمل التصاميم الخاصة وانجاز المشروع، وأكد أن الجهد كان مضاعفاً والعمل متزامناً ما بين إعادة تصميم المبنى وإعماره وجمع تاريخ الكويت.

وشكر المهندسين والعاملين بالمشروع على أدائهم والتزامهم بتنفيذ المشروع حسب الخطط الموضوعة وبالمواصفات العالية واعتماد أرقى الاساليب خلال العمل بما يعكس التميز الكبير والقدرة الوافية لديهم على تنفيذ المشاريع بحرفية ومهنية.

