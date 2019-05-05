مال وأعمال

أعلنت بورصة الكويت عن ساعات التداول الرسمية خلال شهر رمضان المبارك، حيث سيتم افتتاح التداول في السوق عند الساعة العاشرة والنصف صباحاً، في حين سيتم إغلاق السوق الساعة الثانية ظهراً، وستكون مواعيد التداول الرسمية على النحو الاتي:

وسوف تستأنف بورصة الكويت العمل بساعات التداول المعتادة للسوق ابتداء من أول يوم عمل بعد عطلة عيد الفطر السعيد. وبهذه المناسبة، ترفع بورصة الكويت أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ، وسمو ولي العهد الأمين الشيخ نواف الأحمد، وإلى الحكومة الكويتية الرشيدة والشعب الكويتي الكريم وكل المقيمين بحلول شهر رمضان المبارك، داعين المولى عز وجل أن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

