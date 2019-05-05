مال وأعمال

شارك بنك الكويت الدولي «KIB» أخيراً في المحاضرة التوعوية التي نظمتها جمعية السدرة للرعاية النفسية لمرضى السرطان تحت عنوان «الضغط النفسي وتأثيره على الجسد»،

وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تربطه مع الجمعية. وجاء تنظيم هذه المحاضرة ضمن الفعاليات الأسبوعية التي تقيمها الجمعية لمرضى السرطان، حيث قام بتقديمها الأستاذ د. كامل الفراج، الذي سلط الضوء على أهمية الصحة النفسية للمرضى في مرحلة العلاج من السرطان.

ومن جانبه، صرح مدير أول وحدة الاتصال المؤسسي في البنك، نواف ناجيا: «تأتي مشاركتنا في هذه المحاضرة من منطلق إيماننا بأن العامل النفسي له دور محوري كبير في استجابة مرضى السرطان للعلاج ومن ثم سرعة الشفاء. ولهذا نحرص دائماً على دعم فعاليات جمعية السدرة الهادفة إلى تحسين الحالة النفسية للمصابين بالسرطان، إلى جانب تشجيع ذويهم والمجتمع من حولهم على الاعتناء بصحتهم النفسية ورفع معنوياتهم قبل البدء في العلاج وخلاله وحتى بعد الانتهاء منه». كما أكد ناجيا أن «KIB» يحرص دائماً على المشاركة في مختلف الفعاليات التي تهم وتمس جميع شرائح المجتمع الكويتي. موضحاً أن اهتمام البنك بالجانب الصحي والتوعوي وتشجيعه للكشف المبكر عن الأمراض، يأتي انسجاماً مع سياساته الراسخة للنهوض بمسؤولياته الاجتماعية وواجباته الإنسانية. يذكر أن سجل «KIB» يحفل بالأنشطة والمبادرات التي تدعم وترعى القطاع الصحي الوثيق الصلة بحياة جميع أفراد المجتمع الكويتي وذلك من خلال برنامجه الرائد للمسؤولية الاجتماعية.

