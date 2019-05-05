مال وأعمال

أطلق بنك الكويت الوطني حملته الصيفية السنوية للعام 2019 والتي تشمل مكافأة عملائه عند استخدام بطاقات الوطني داخل الكويت وخارجها، وتتضمن الحملة هذا العام فرصاً كبيرة للعملاء مع إمكانية استرجاع لغاية 15 في المئة نقداً من قيمة مشترياتهم عند استخدام بطاقات الوطني الائتمانية طوال فترة الحملة، والتي انطلقت في الأول من مايو الحالي وتستمر حتى 15 سبتمبر 2019. هذا فضلاً عن فرصة الدخول في سحب لربح قيمة المشتريات لمدة عام. ويحرص بنك الكويت الوطني على مكافأة عملائه وتقديم أفضل الخدمات لهم، وذلك إلى جانب تقديم أكبر السحوبات والحملات الاستثنائية التي تتماشى مع اهتمامات العملاء، وفي ذلك الإطار أطلق الوطني أضخم الحملات الصيفية في الكويت هذا العام والتي تتضمن العديد من المكافآت والسحوبات المتنوعة.

وبهذه المناسبة، أعلنت رئيس مجموعة المنتجات والتسويق في بنك الكويت الوطني هنادي خزعل قائلة: «نطلق اليوم حملتنا الصيفية للعام 2019 في إطار حرصنا على مكافأة عملائنا بالحصول على استرجاع نقدي على قيمة مشترياتهم، فيما أضفنا هذا العام ميزة جديدة تتمثل في حرية اختيارهم لجهة الاسترجاع النقدي».

وأضافت خزعل: «نحرص دوماً في بنك الكويت الوطني على معرفة اهتمامات العملاء ولهذا تأتي الحملات والعروض التي نقوم بإطلاقها متماشية مع تطلعاتهم، ومن هذا المنطلق خصصنا الحملة الصيفية لهذا العام إلى الاسترجاع النقدي وكذلك مضاعفة المكافأة للعملاء من خلال السحب المخصص ضمن الحملة ذاتها». وأكدت خزعل أن بطاقات الوطني الائتمانية تقدم العديد من المميزات التي تتماشى مع أسلوب حياة العملاء كما تمنحهم العديد من المميزات التي توفر لهم الرفاهية والراحة إلى جانب

العديد من المزايا المتعلقة بالمدفوعات والمشتريات.

