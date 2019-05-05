مال وأعمال

كرّم منتدى الاقتصاد العربي في دورته الـ 27 رئيس اتحاد مصارف الكويت ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك بوبيان عادل عبدالوهاب الماجد على إسهاماته الكبيرة والمميزة طوال 3 عقود قضاها في العمل المصرفي .

وتم تكريم الماجد في الحفل الذي اقيم ضمن فعاليات المنتدى بحضور كل من رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي وعدد كبير من الوزراء والمصرفيين والمسؤولين العرب .

وجاء التكريم تقديراً له على ما قدمه للقطاع المصرفي الكويتي على مدار أكثر 35 عاما قضاها في بنك الكويت الوطني وبنك بوبيان إلى جانب دوره في اتحاد مصارف الكويت حتى وصوله الى منصب الرئيس حاليا حيث يعتبر احد المساهمين في تطور الصناعة المصرفية على مستوى الكويت والمنطقة .

وتمثل مرحلة الماجد مع بنك بوبيان قصة نجاح تحول معها البنك من الخسارة إلى الربحية فيما تضاعفت عدة مرات حصصه السوقية في مختلف القطاعات واصبح البنك يمثل الخيار الاكثر تفضيلاً بين الشباب الكويتي الى جانب تفوقه في مجال الخدمات المصرفية التكنولوجية .

وشكر الماجد القائمين على تنظيم المنتدى لاختياره كأحد الشخصيات المؤثرة في القطاع المصرفي الكويتي والعربي مؤكداً ان هذا التكريم هو بمثابة تكريم للقطاع المصرفي الكويتي الذي خطا خطوات مهمة ومؤثرة خلال السنوات الاخيرة .

وأضاف «بعد مسيرة ممتدة في خدمة القطاع المصرفي الكويتي اجد نفسي ممتنا لجميع من عملت معهم سواء من اكتسبت منهم خبراتي المصرفية او زملائي الذين كان لي الشرف التعاون معهم يوما بيوم من اجل تطوير هذا القطاع المهم».

يذكران اعمال منتدى الاقتصاد العربي في دورته الـ 27 قد انطلقت في بيروت بحضور ومشاركة أكثر من 600 مشارك من ضمنهم وزراء ومحافظو مصارف مركزية وشخصيات قيادية في الشركات والمصارف من جميع الدول العربية الى جانب العديد من الدول الاخرى.

