مال وأعمال

ينظم البنك الأهلي المتحد مسابقته السنوية في حفظ القرآن الكريم حيث تضم المسابقة هذا العام ست فئات من المتسابقين كالآتي: فئة الموظفين ذكوراً وإناثاً وسيكون الاختبار في سورة (الصف) ، وفئة الأطفال من أبناء الموظفين والموظفات للمرحلة العمرية ما بين 5 إلى 14 عاماً، حيث سيتم اختبارهم في سورة (الفجر) وأبناء الموظفين والموظفات للمرحلة العمرية ما بين 14إلى 18 عاماً وسيتم اختبارهم فى سورة (نوح). وبالإضافة لما سبق ستشمل المسابقة فئة عامة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 12 عاماً وستكون المنافسة فى الجزء التاسع والعشرون ، وفئة عامة من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 13-18 عاماً والذين سيتنافسون فى الجزء السابع والعشرين من القرآن الكريم وقد تم رصد جوائز قيمة للفائزين فى هذه المسابقة .

وبهذه المناسبة، أفاد عبدالله الشعيب رئيس إدارة التدقيق الشرعي الداخلي بالبنك الأهلي المتحد في بيان صحافي: تأتي هذه المسابقة في إطار حرص البنك على تشجيع موظفيه وأبنائهم وأبناء المسلمين بوجه عام على حفظ وتلاوة القران الكريم وفهم المعاني السامية التي يزخر بها كتاب الله تعالى، ولاشك في أن أفضل الأوقات لحفظ القرآن وتلاوته هو شهر رمضان الكريم فهو شهر القرآن الذى يملأ قلوب المؤمنين حبا وطمأنينة بالطاعات والعبادات ويزكي نفوسهم.

