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استهلالاً لبرنامجه الاجتماعي في شهر رمضان

«التجاري» زار مرضى مستشفى «الرازي»


نظم قطاع التواصل المؤسسي في البنك التجاري الكويتي زيارة إلى المرضى نزلاء مستشفى الرازي للاحتفال معهم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وتأتي هذه الزيارة في إطار اهتمام البنك الدائم ومشاركته المستمرة في النشاطات الاجتماعية والإنسانية، وتعبيراً عن روح التكاتف والتلاحم مع شرائح المجتمع كافة في مختلف المناسبات.
وفي هذا الإطار أكدت نائب المدير العام  قطاع التواصل المؤسسي في البنك التجاري الكويتي أماني الورع  حرص البنك التجاري الكويتي على المشاركة المستمرة في النشاطات الاجتماعية والإنسانية التي تخدم أفراد المجتمع كافة. وتابعت قائلة «لقد استهل فريق التواصل المؤسسي بالبنك البرنامج الاجتماعي الرمضاني بزيارة المرضى نزلاء مستشفى الرازي الذين أجبرتهم ظروفهم الصحية ملازمة الأسرة البيضاء، متمنين لهم الشفاء العاجل ليعودوا إلى أسرهم وذويهم سالمين معافين»، ومضت أماني الورع مبينة أن هذه الزيارة هدفت إلى إدخال البهجة والسرور إلى نفوس المرضى مع قدوم شهر رمضان ورسم البسمة على وجوهم وبث العزيمة في نفوسهم مبينة أن فريق التواصل المؤسسي قد استشعر ولمس مشاعر الفرحة والسعادة التي ارتسمت على وجوه المرضى .
وفي ختام الزيارة تقدمت د. منى عبدالصمد مدير مستشفى الرازي والكادر الطبي والإداري وأهالي المرضى بالشكر لإدارة البنك على هذه المبادرة التي أدخلت البهجة والسرور في نفوس المرضى، متمنين مزيدا من التقدم والازدهار للبنك التجاري الكويتي .


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