مال وأعمال

اختتم اليوم الأحد فعاليات معرض الغذاء الرمضاني والأواني المنزلية، الذي تقيمه وتنظمه شركة معرض الكويت الدولي على أرض المعارض الدولية بمنطقة مشرف، حيث تشهد الصالة 4 إقبالا وتسابقاً جماهيرياً محليا واسعا منذ انطلاقة هذا المعرض في الرابع والعشرين من ابريل الماضي وسط مشاركة حشد من الشركات والمصانع ذات العلاقة بالمواد الغذائية والأواني واكسسوراتها.

وبهذا الصدد قالت باسمة الدهيم المدير التنفيذي للتسويق والمبيعات بشركة معرض الكويت الدولي ان المعرض يستهدف تعزيز مبيعات المواد الغذائية الرمضانية والأواني المنزلية واكسسواراتها، كما يلبي احتياجات شريحة من المواطنين والمقيمين حيث عروض شركات ومصانع منتجات الأغذية، بأسعار تنافسية ومميزة في محاولة لتوفير أفضل العروض سعيا لاقتناص رضا عملائهم من رواد هذا المعرض.

وأضافت الى ان المعرض استقطب حشدا بلغ 250 جهة عارضة ممثلة 400 جناح لشركات ومصانع محلية ذات العلاقة بمواد الغذاء شاملة منتجات الأطعمة المختلفة من اللحوم والأسماك والدواجن والألبان ومشتقاتها والمشروبات والعصائر والمعجنات والحلويات ومستلزمات صناعتها إضافة مستلزمات السفرة والمطبخ من الأواني المنزلية، وقد جاءت جميعها لتستعرض منتجاتها وأنشطتها وخدماتها ذات العلاقة بهذا القطاع.

