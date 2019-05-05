مال وأعمال

ذكر المركز المالي الكويتي «المركز» في تقريره الشهري عن أداء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أن مؤشر ستاندرد آند بورز للأسواق الخليجية قد واصل أداءه الإيجابي خلال شهر أبريل، محققاً عائدات بلغت 4.4 % مقارنةً بنسبة 2.3 % في مارس. ونتيجة لذلك، ارتفعت مكاسب المؤشر منذ بداية العام حتى تاريخه إلى 13.5 %. أما على مستوى الأسواق، فقد سجلت جميع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي عوائد إيجابية لهذا الشهر باستثناء السوق العماني، الذي تراجع بنسبة 1 % في أبريل. وتصدر مؤشر «تداول» السعودي المشهد، حيث ارتفع بنسبة 5.5 %. كما ارتفع مؤشرا دبي، أبوظبي ومؤشر سوق قطر بنسبة 5 % و3.6 % و2.7 % على التوالي لشهر أبريل.

وأشار تقرير «المركز» إلى استمرار زخم السوق الكويتي، ليحقق عائدات بلغت 2.2 % في شهر أبريل. وسجل المؤشر العام أداءً إيجابياً للشهر الرابع على التوالي في عام 2019. ومن بين الأسهم القيادية، كان سهم بنك بيت التمويل الكويتي الأفضل أداءً خلال شهر إبريل، بمكاسب نسبتها 3.9 %، يليه سهم بنك الوطني بمكاسب شهرية بلغت 3.8%. وحقق بيت التمويل الكويتي أرباحاً صافية بلغت 201.5 مليون دولار في الربع الأول من 2019، بنمو قدره 19.4 % مقارنة بالربع الأول من العام 2018، نتيجة النمو اللافت لأعمال «بيتك» الأساسية.

وأشار تقرير «المركز» إلى أداء السوق العقاري الكويتي، الذي ارتفعت وتيرة نشاطه في العام 2019. فبعد حالة من الركود في ترسية المشاريع استمرت لبضع سنوات، ارتفع المنحنى مع العقود الجديدة الممنوحة والمشاريع قيد التنفيذ. وعاد حجم الإقراض للقطاع العقاري إلى الارتفاع. أما على المدى المتوسط، فإن النمو القوي في القروض الشخصية، المدفوعة بتحسن ثقة المستهلكين، وقروض شركات قطاعي العقارات والبناء، قد يزيدا من المناخ الإيجابي للقطاع.

وذكر تقرير «المركز» أن الناتج المحلي الإجمالي للكويت قد عاد إلى مستويات الأداء الإيجابي في 2018، مع ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية بشكل لافت، وارتفاع الاستثمارات الحكومية بهدف تعزيز النمو، وارتفاع أسعار النفط. وسجلت أكبر عشر شركات من حيث رأس المال السوقي نمواً في صافي الدخل عن العام 2018، مقارنة بالعام السابق. وتنتمي سبع من تلك الشركات العشر إلى القطاع المصرفي، والتي سجلت نمواً لافتاً في صافي أرباحها.

