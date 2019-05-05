مال وأعمال

أشار تقرير شركة Ofeed الى ان اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد الأسبوع الماضي شهد الابقاء على أسعار الفائدة ثابتة دون تغير بين 2.25 في المئة و2.50 في المئة حيث راعى صانعي السياسة النقدية استمرار انتعاش قطاع الوظائف وتوقعات بتعافي معدلات التضخم.

البنك الاحتياطي الفدرالي قلص الفائدة التي يدفعها للبنوك على الاحتياطيات الزائدة إلى 2.35 في المئة من 2.40 في المئة.

هذا وقد أظهر تقرير البنك الاحتياطي الفيدرالي أن البيانات التي صدرت منذ اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في مارس تشير إلى أن سوق العمل لا يزال قوياً وأن النشاط الاقتصادي ارتفع بمعدل قوي.

البنك الاحتياطي الفيدرالي أشار أنه سيتحلى بالصبر فيما يتعلق بقرار تغيير أسعار الفائدة.

كما لم يعط صانعي السياسة الفيدرالية أية إشارة واضحة إلى أن الخطوة التالية ستكون نحو رفع أو خفض أسعار الفائدة أو أنه ينبغي توقع أي تعديل في اجتماعهم القادم في يونيو.

الجدير بالذكر ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد طالب البنك الفيدرالي بضرورة خفض أسعار الفائدة بقيمة نقطة مئوية كاملة من أجل العمل على دعم النمو في الاقتصاد الأميركي، وأن البنك الفيدرالي هو السبب وراء التقصير في دعم الاقتصاد، كما طالب ترامب من الفيدرالي أيضاً العمل على الاستمرار في التحفيز النقدي.

وبشكل عام يرى صناع السياسة النقدية في البنك الفيدرالي أن الاقتصاد الأميركي في حالة جيدة مع استمرار النمو في قطاع التوظيف، وهو ما يدفعهم إلى الحفاظ على معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية.

بينما تظهر مخاوف البنك الاحتياطي الفيدرالي في مستويات التضخم الصامت كما وصفوه، حيث تراجعت معدلات التضخم إلى 1.5 في المئة بأقل من مستهدف البنك عند 2 في المئة وأظهر البنك أن السبب وراء هذا التراجع في التضخم لم يعد انخفاض أسعار الطاقة وحده.

ارتفاع معدلات النمو

أيضا ارتفاع معدلات النمو للاقتصاد الأميركي بأعلى من توقعات الجميع شجعت أعضاء البنك على الإبقاء على السياسة النقدية ثابتة، كونهم يؤكدون دوما أن قراراتهم مبنية على التطور في البيانات الاقتصادية.

من جهة أخرى تقرير الوظائف الحكومي في الولايات المتحدة الأميركية للقطاع الغير زراعي أظهر تعيين 263 ألف وظيفة جديدة خلال شهر ابريل مقارنة مع القراءة السابقة المعدلة إلى 189 ألفاً بعد أن كانت بقيمة 196 ألفاً وكانت التوقعات بقيمة 181 ألفاً.

معدلات البطالة في الولايات المتحدة الأميركية تتراجع إلى المستوى 3.6 في المئة في ابريل بعد أن كانت القراءة السابقة والتوقعات بنسبة 3.8 في المئة، بينما ارتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 0.2 في المئة لتوافق القراءة السابقة وكانت التوقعات بنسبة 0.3 في المئة.

توترات البريكست

صوت البنك المركزي البريطاني بالإجماع على ترك أسعار الفائدة في المملكة المتحدة دون تغيير عند 0.75 في المئة، تمشيا مع توقعات السوق وذلك في ظل استمرار التوترات المتعلقة بالبريكست.

كذلك اختار صناع السياسة النقدية في البنك البريطاني الاحتفاظ بتسهيلات شراء الأصول عند 435 مليار جنيه، بتصويت بالإجماع 0-0-9.

رأى جميع أعضاء لجنة السياسة النقدية التسعة أنه من السابق لأوانه رفع كلفة الاقتراض، وسط حالة عدم اليقين المستمرة بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

رفع بنك إنكلترا توقعاته للنمو في المملكة المتحدة إلى 1.5 في المئة هذا العام، مقارنة مع التوقعات السابقة بنسبة 1.2 في المئة.

«من المتوقع أن يكون إجمالي الناتج المحلي قد ارتفع بنسبة 0.5 في المئة في عام 2019 في الربع الأول. ومع ذلك، من المتوقع أن يتباطأ النمو الفصلي إلى حوالي 0.2 في المئة في الربع الثاني، ما يعكس تأثير التباطؤ في النمو العالمي والشكوك المستمرة في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي».

أيضا خفض البنك توقعاته للبطالة بشكل حاد إلى 3.5 في المئة في غضون عامين، بانخفاض من 4.1 في المئة في فبراير.

ارتفاع التضخم

وفيما يتعلق بالتضخم يتوقع البنك المركزي أن يتجاوز معدل التضخم - البالغ 1.9 في المئة حاليًا - هدفه البالغ 2 في المئة خلال عامين أو ثلاثة أعوام، وهو ما يشبه توقعات فبراير.

أوضح محافظ بنك إنكلترا مارك كارني أن الأوضاع المالية قد تحسنت وأن التوترات التجارية العالمية قد خفت ، لكن التوترات المحلية استمرت، في إشارة إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وذكر كارني أن الاستهلاك كان أقوى من المتوقع ، لكن الاستثمار في الأعمال التجارية انخفض بنسبة 2 في المئة بدلاً من النمو بنسبة 4 في المئة.

وأضاف أن أسعار الفائدة يجب أن ترتفع بشكل أسرع أو أن التضخم سيتجاوز المستهدف، لكن بنك إنكلترا يتوقع رفع أسعار الفائدة تدريجياً كما شدد كارني على أن الأسواق تقلل من أهمية رفع أسعار الفائدة في المستقبل ، ما يعني أن كلفة الاقتراض قد ترتفع بشكل أسرع من توقعات السوق.

تراجع أداء الصين

أعلن الاقتصاد الصيني خلال الأسبوع الماضي بيانات عن أداء القطاع الصناعي وقطاع الخدمات خلال شهر ابريل، حيث أظهر تراجعاً في هذه القطاعات الرئيسة الأمر الذي يدل على التأثير السلبي الذي خلقته الحرب التجارية مع الولايات المتحدة الأميركية.

مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي في الصين عن شهر ابريل أظهر تراجعاً الى المستوى 50.1 وكانت القراءة السابقة بقيمة 50.5 بينما كانت التوقعات بقيمة 50.7.

أما عن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات فقد تراجع إلى 54.3 وكانت القراءة السابقة بقيمة 54.8 والتوقعات عند 55.0. الجدير بالذكر أن قراءة المؤشر فوق 50 تدل على انتعاش في أداء القطاع والقراءة تحت 50 تشير إلى انكماش القطاع.

هذا وتظل الأسواق تترقب التطورات في المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة بعد التصريحات الإيجابية عن محادثات الأسبوع الماضي في بكين وانتظار التصريحات القادمة في واشنطن هذا الأسبوع.

