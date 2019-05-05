مال وأعمال

بالنسبة للجنيه الاسترليني، فأبرز البيانات الاقتصادية التي قد تؤثر في تحركاته هذا الأسبوع هي الناتج المحلي الاجمالي الأولي للاقتصاد البريطاني عن الربع الأول، فضلا عن أي تطورات متعلقة بالبريكسيت. الاقتصاد البريطاني سيسجل معدل نمو 0.4 في المئة في الفصل الأول من هذا العام بعد أن سجل توسعا بمقدار 0.2 في المئة في الربع الأخير من العام المنصرم، ذلك وفقا لتوقعات الأسواق للتقرير المنتظر. ستقوم المملكة المتحدة أيضًا بإصدار مؤشرات اقتصادية مهمة وتشمل الانتاج الصناعي والميزان التجاري والناتج المحلي الاجمالي الشهري الصادر عن شهر مارس.

