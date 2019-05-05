مال وأعمال

تراجع الذهب في الأسبوع الماضي بعد أن قلل رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول من التوقعات بخفض أسعار الفائدة على المدى القريب. سيعتمد اتجاه المعدن الأصفر هذا الأسبوع إلى حد كبيرعلى تحركات الدولار الأميركي وفقا لمستجدات المحادثات التجارية وكذلك قدرة المعدن الأصفر على الارتفاع مرة أخرى صوب مستوى المقاومة المتواجد عند 1275 دولاراً الأونصة. وفيما يتعلق بأسعار النفط، فقد انخفضت للأسبوع الثاني على التوالي في الأسبوع الماضي حيث أدى ارتفاع الإنتاج الأميركي من النفط الخام إلى تعويض انخفاض الإنتاج في إيران وفنزويلا اللتين فرضتا عليهما عقوبات من الولايات المتحدة. وصل إنتاج النفط الخام الأميركي إلى مستوى قياسي بلغ 12.3 مليون برميل يوميًا في الأسبوع المنتهي 26 أبريل، مرتفعًا بنحو 2 مليون برميل يوميًا خلال العام الماضي. على ما يبدو أن أسعار خام البرنت مرشحة بقوة لمواصلة التصحيح للأسفل بعد أن لامست أعلى مستوى لها منذ ستة أشهر في الأسبوع الأخير من شهر أبريل.

