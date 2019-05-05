مال وأعمال

ارتفع الدولار بنهاية الأسبوع الماضي بعد صدور تقارير تشير أنه ربما تكون الجولة الأخيرة من المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في بكين قد وصلت إلى طريق مسدود. سيزور نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هي العاصمة الأميركية واشنطن لإجراء جولة أخرى من المحادثات التجارية هذا الأسبوع والتي يعتقد البعض أنها قد تكون الجولة الأخيرة والحاسمة.

يجب التنويه أنه في حالة الوصول لاتفاق تجاري بين الطرفين فسوف يؤثر ذلك بالسلب على الدولار الذي مازال يصنف كعملة ملاذ امن من قبل المستثمرين في الأسواق المالية.

أما على صعيد البيانات الاقتصادية، قد يشير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى ارتفاع بنسبة 0.4 في المئة خلال شهر أبريل والتسارع إلى 2.1 في المئة من 1.9 في المئة على أساس سنوي. قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة في الأسبوع الماضي في ظل معدلات التضخم المنخفضة وقال جيروم باول «سنراقب التضخم بعناية لنرى أن هذه الأمور عابرة».