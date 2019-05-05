مال وأعمال

أعلنت شركة الخدمات البريدية «بوسطة بلس»، إحدى الشركات اللوجيستية التي تتخذ من الكويت مقراً لها، عن توسعة مقر عملياتها في الولايات المتحدة الأميركية. وتكمن أهميّة تدشين التوسعة الجديدة في ولاية نيو جيرسي في كونها خطوة نوعية تسهم في تحقيق أهداف الشركة المتمثلة بتعزيز تواجدها في مختلف أنحاء العالم وتقديم حزمة من الخدمات اللوجيستية النوعية والمبتكرة للشركات والأفراد. وتعدّ الولايات المتحدة مقراً لوجيستياً مهماً، حيث يسهم موقعها الاستراتيجي العالمي في دعم العمليات اللوجيستية للشركة والوصول إلى المزيد من العملاء حول العالم، فضلاً عن تسهيل الحركة التجارية الدولية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات البريدية «بوسطة بلس» هشام البحار: «تأتي هذه الخطوة تماشياً مع توجهنا الاستراتيجي نحو تعزيز عملياتنا اللوجيستية وترسيخ تواجدنا في مختلف أنحاء العالم. وبصفتنا شركة عالمية تنظر في تأسيس مكاتب إقليمية ودولية، يأتي اختيارنا لولاية نيو جيرسي في الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها مركزاً تجارياً حيوياً ووجهة مثالية لتأسيس العمليات. وفي هذا الإطار، تتطلع «بوسطة بلس» لمواصلة النمو والتوسع واستقطاب نخبة الشركات العالمية والمؤسسات العاملة في مختلف القطاعات، الأمر الذي يعزز موثوقية الشركة في تقديم خدمات لوجيستية رائدة».

وأضاف البحار: «تسهم الخطوة الجديدة في تطوير الحركة التجارية وتسهيل وصول العملاء إلى الأسواق المستهدفة بسهولة، بما ينعكس على زيادة تنافسية الشركة وتعزيز قطاعي التجارة والخدمات اللوجيستية. وإلى جانب مقر عمليات «بوسطة بلس» في الصين، المملكة المتحدة، الكويت، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، مصر ولبنان، نتطلع في إطار خططنا ومشاريعنا المستقبلية إلى افتتاح مقري عمليات جديدين في المملكة العربية السعودية والأردن».

