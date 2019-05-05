مال وأعمال

أعلنت شركة «brandatt» عن استعداداتها لشهر رمضان المبارك من خلال طرح تشكيلة جديدة من الشخصية التي يزيد عددها على 18000 منتج على تطبيقها .

قالت مديرة إدارة العمليات بشركة «brandatt» جواهر العتيبي: إن تطبيق براندات دوت كوم، يعتبر أحد أهم التطبيقات التي تطرح منتجات ومستحضرات مواد التجميل والعطور والورود للمستهلكين داخل وخارج الكويت، من خلال موقع واحد.

وأشارت إلى أنه واعتباراً من بداية شهر رمضان المبارك وحتى نهاية عيد الفطر السعيد، سيكون بإمكان العملاء الاستفادة من العروض التي تقدمها الشركة، والتي تضمن لهم الحصول على منتجات أصلية وبأسعار تنافسية، خاصة أن الشركة تحصل على الاسعار الاصلية من قبل الوكيل مباشرة، إلى جانب تقديم عروض حصرية وخاصة سيتم طرحها من خلال الموقع الالكتروني أولاً بأول.

وأضافت أنه ومن خلال تطبيق «brandatt» أصبح العميل قادراً على اختيار أفضل وأجود أنواع العطور ومواد التجميل العالمية، والتي يتم جلبها من الوكيل الرسمي المعتمد، وإرسالها كهدية مع باقة ورد في كل المناسبات وإلى أي مكان في دولة الكويت ودول الخليج العربي، حيث تقوم الشركة بتغليف الهدايا بكل عناية، ومن ثم إيصالها إلى العملاء داخل الكويت أو باقي دول الخليج والدول العربية، وذلك على حسب طلب ورغبة العميل.

وأكدت العتيبي على أن «brandatt» تمتاز عن غيرها من الشركات بسرعة توصيل المنتجات للعميل في نفس اليوم باستخدام سيارات مبردة بنظام «ثيرمو كنغ» الذي يحافظ على درجة الحرارة داخل السيارة بمعدل 8 درجات، ما يضمن الحفاظ على جودة ونوعية مواد التجميل التي يتم تصينعها في الغالب من الزبدة أو الشمع والتي عادة ما تتأثر بحرارة الطقس في الكويت.

وتابعت تقول: «بإمكان العملاء الحصول على المنتجات لأنفسهم أو إهدائها للغير مع إرفاق باقة ورد مع الهدية، بمعنى أن العميل اصبح قادراً على إرسال هدية تتضمن أكثر من منتج من خلال تطبيق واحد، مع خدمة تحديد التاريخ والوقت».

