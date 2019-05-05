مال وأعمال

بيروت - «كونا»: وقعت اللجنة اللبنانية - المصرية المشتركة ثلاث مذكرات تفاهم وبرنامجا تنفيذيا لتعزيز علاقات التجارة والاستثمار بين البلدين.

وقال مكتب رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في بيان إن مذكرات التفاهم اللبنانية - المصرية تناولت تبادل الخبرات الضريبية واستيراد مواد البناء المصرية والتعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى برنامج تنفيذي للترويج للاستثمار بين البلدين.جاء توقيع المذكرات في ختام محادثات في بيروت بين رئيسي وزراء البلدين اللبناني سعد الحريري والمصري مصطفى مدبولي بحضور عدد كبير من الوزراء من الجانبين.

وفي ختام المباحثات قال الحريري «تمكنا من خلال المفاوضات التي قمنا بها من حل المشاكل التي كانت قائمة بين البلدين في مختلف المجالات وخاصة في الصناعة والكهرباء والعمل كما تم العمل على انجاز الملفات المتعلقة بقطاعي الصحة والدواء خلال اسابيع». وأضاف «اطلعنا من رئيس الوزراء المصري على خبرته في معالجة المشاكل الاقتصادية من خلال التجربة المصرية في تحسين الوضع الاقتصادي وتجاوز المشاكل التي كانت تعاني منها مصر في مجال الكهرباء والمياه والطرقات وغيرها».

ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء المصري الحاجة لزيادة العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال الفترة المقبلة من خلال تمكين القطاع الخاص لديهما من التوسع في مشاريع مشتركة.واشار الى وجود العديد من مجالات الاستثمارات في البلدين يستطيع القطاع الخاص الاستثمار فيها مؤكدا اهمية انشاء شركات مشتركة بين لبنان ومصر يمكنها الاستثمار في البلدين وان يكون لها مجال للخروج الى أسواق اخرى كافريقيا.

وقال مدبولي ان «الشركات المصرية حريصة على تقديم كل الدعم للبنان» معربا عن ثقته في قدرة الحكومة اللبنانية على تخطي المصاعب في مجالات البنى الاساسية والاقتصاد.

