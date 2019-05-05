مال وأعمال

افتتح بيت التمويل الكويتي «بيتك» معرضه للسيارات في منطقة الشويخ بحضور رئيس مجلس الادارة حمد عبد المحسن المرزوق والرئيس التنفيذي لمجموعة «بيتك» مازن سعد الناهض وعدد كبير من رؤساء البعثات الدبلوماسية وممثلي وكلاء ومصانع السيارات العالمية والمحلية ورجال الاعمال والمسؤولين في وزارة الداخلية وجمع غفير من المدعوين والزوار والاعلاميين والمهتمين بمجال السيارات، ويعد «معرض بيتك للسيارات KFH Auto» الاكبر والاحدث على مستوى الشرق الاوسط ويقع على مساحة اجمالية تبلغ 38 الف متر مربع، منها صالة عرض مساحتها 17 الف متر مربع تتسع لاكثر من 200 سيارة، ويضم المعرض اكثر من 20 وكالة سيارات و30 علامة تجارية بين سيارات ودراجات بخارية ومائية وقوارب بحرية، ويمثل مدينة متكاملة تضم كل ما يتعلق ببيع وشراء السيارات الجديدة والمستعملة والمركبات الاخرى بالاضافة الى منتجات التاجير والتثمين وخدمات المرور والتامين، بالاضاقة الى قسم خاص للسيدات، ويعمل المبنى بنظام المبانى الذكية ويضم مواقف لشحن السيارات الكهربائية.

وقال المرزوق في كلمته في افتتاح المعرض أن «بيتك» يعمل للقيام بدوره في المساهمة في خطة التنمية «الكويت 2035» التي يجب ان يتكامل فيها الدور الحكومى مع القطاع الخاص، مشيدا بجهود الحكومة في الإعداد والتنفيذ لمراحل الخطة، مشيرا الى ان المعرض يأتي ضمن جهود «بيتك» لاحداث نقلة نوعية في مجال تمويل وتجارة السيارات ومنتجاتها ويرسخ موقع الكويت كمركز مهم وكبير في هذا المجال وكاحد محاور التنمية الاقتصادية.

واضاف المرزوق ان افتتاح المعرض وتجهيزه على اعلى مستوى ممكن من الكفاءة والقدرة، وبما يتوافق مع افضل وارقي المقاييس العالمية في هذا المجال، يؤكد رغبة «بيتك» في المشاركة في تحقيق رؤية حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد باعادة الكويت مركزا تجاريا مهما على مستوى المنطقة، والاستفادة من القدرات المادية والبشرية المتوفرة لتحقيق المكانة الاقتصادية اللائقة لدولة الكويت علي المستويين العالمي والاقليمي، بما يخدم جهود التنمية والتطوير، ويسهم في تنويع مصادر الدخل وفتح مجالات جديدة للعمل والانتاج.

وشدد المرزوق على أن «بيتك» لديه خبرة طويلة في مجال السيارات تصل الى 40 عاما، يضعها اليوم من خلال هذا المعرض المتكامل الخدمات، والذي يعد علامة مشرفة ومرحلة مهمة في تاريخ «بيتك» في خدمة الاقتصاد الوطنى، وتنشيط حركة مبيعات التجار، ووكلاء السيارات، ودعم الاقتصاد الوطنى، من خلال استقطاب وكلاء السيارات لعرض سياراتهم بالمعرض والمشاركة معهم في برامج تسويقية وترويجية تحقق المصلحة المشتركة، وتخدم عملاء «بيتك» وترتقي بقدرات السوق وتعزز امكانات التاجر الكويتى، مشيرا الي ان اسلوب عمل بيتك في السوق الكويتى يقوم علي التعاون والشراكة مع اقطاب الاقتصاد الوطنى من الوكلاء والمنتجين وأصحاب المشاريع الكبري التي تعمل في مجال الاقتصاد الحقيقى، وتقدم قيمة مضافة للمجتمع وتسهم في تحقيق المشروع التنموى العام للدولة.

واشاد المرزوق بالجهود التي بذلت في إعداد وتجهيز المعرض، وحيا كل المخلصين العاملين الذين قدموا افضل ما لديهم حتى خرج المشروع مميزا ومشرفا وعلامة فارقة في تاريخ القطاع الخاص الكويتى، حيث يضع المعرض الكويت في موقع متقدم علي خارطة معارض السيارات الكبرى في العالم، ويعتبر نموذجا في مجاله نتوقع ان ينقله آخرون عن «بيتك».

وقال: لقد اطلقنا اخيرا تطبيقات حديثة عبر الهواتف الذكية تمكّن العملاء من خلال الموقع الالكتروني أوالهاتف الذكي اختيار السيارة التي تناسبهم والاطلاع على الشروط الخاصة بالتمويل، وهي منصة «بيتك» تحت اسم kfh.com/auto، والتي تشمل بالاضافة الى السيارت، منتجات الدراجات النارية، والقوارب والمعدات البحرية، كاشفا عن سعى «بيتك» لانشاء فرع للخدمات الرقمية داخل المعرض قريبا، بما يعني تقديم الخدمات المتكاملة للعميل تحت سقف واحد وتوفير جميع أنواع الحلول التمويلية للسيارات وغيرها.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذى لمجموعة «بيتك» مازن الناهض أن «بيتك» يتصدر سوق التجزئة، وحصته السوقية في مجال تمويل المستهلك والتمويل المقسط هى الاكبر على المستوى المحلي، ما يدعوه للعمل بشكل دائم على تعزيز مكانته وريادته في هذه المجالات بحيث لا يمكن اللحاق به، ومن هنا كان الإعداد والتجهيز لافتتاح المعرض، وقد كانت التوجهات بضرورة ان يكون على اعلى مستوى ممكن وفق المعايير والمقاييس العالمية، ليكون الاول على منطقة الشرق الاوسط، ليس من حيث المساحة، وانما أيضا من حيث الامكانات ووسائل تقديم الخدمة، اذ يعد المبنى من المبانى الذكية التي تجمع بين عناصر الاستدامة والتقنية الحديثة، لخدمة عملاء «بيتك» الذين نحرص دائما على تقديم الافضل والاحدث والاكثر تطورا لخدمتهم وتحقيق تطلعاتهم.

ونوه الناهض بأن المعرض الذي يملكه «بيتك» واصبح أصلا من اصوله، تم بناؤه وتشغيله بما يتناسب مع استراتيجية العمل الجديدة التي تعتمد ان يكون «بيتك» دائما الافضل والأكثر تميزا وبحكم ريادته للسوق وحجم شرائح عملائه التي تفوق منافسيه بمراحل، فانه يجب أن يكون النموذج الذي يفتح الطريق للاخرين، وتكون انجازاته هي الاكبر والاقوى على مستوى القطاع المصرفي بالكويت والمنطقة، وان يضع كل امكاناته وقدراته لخدمة عملائه بكل الوسائل وباعلى المعايير لجودة الخدمة وتميزها.

واضاف الناهض : تلعب المباني الذكية دورا اساسيا في عوامل الاستدامة الثلاثة الانسان والبيئة والاقتصاد، والمبنى الذكي هو مبنى ديناميكي وسريع الاستجابة، يقدم لمستخدميه الراحة والاداء الجيد بكلفة اقل ويحد من الاثار البيئية، لكن الذكاء الاكبر كان في نجاح «بيتك» في تجميع جميع عناصر العملية البيعية في مكان واحد» البائع والمشتري ومصدر التمويل» بالاضافة الى الاجراءات المتعلقة بالبيع والشراء للسيارات التي تقدمها الجهات الرسمية مثل المرور والتأمين وغيره، وهكذا فقد جعلنا من عملية الشراء متعة، وسهلنا الاجراءات على عملائنا، وقدمنا الخدمة بجميع مراحلها تحت سقف واحد، واستطيع القول ان العميل يمكنه ان يختار السيارة التي يريدها وينجز المعاملة كاملة وقد يتسلمها من مكان واحد، ما يعني توفير الوقت والجهد، والانتقال الى مستوى غير مسبوق في تقديم الخدمة لعملائنا بافضل السبل والوسائل التقنية الحديثة والسريعة.

افتتاح «تقني بامتياز»

اختار «بيتك» ان يكون افتتاح معرضه مختلفا، افتتاح مهيب وجديد يليق بمستوى المعرض ومكانة «بيتك» ويعبر عن توجهاته نحو التكنولوجيا، بطريقة غير تقليدية تؤكد الرؤية الجديدة والتوجه التقني، وباسلوب عصري حديث، ضغط المرزوق على «QR Code» رمز تعريفي في هاتفه الذكي، ففتح المعرض ابوابه وسط تصفيق الحاضرين، واعجابهم بهذا الاسلوب الجديد الذي ينفذ بالكويت لاول مرة، ويحمل اكثر من معنى، ويعبر عن نهج متواصل نحو تقنية بلا حدود.

قصة نجاح

قبل اربعين عاما سعى «بيتك» الى دخول سوق السيارات، وابرم صفقة شراء 1000 سيارة بيعت جميعها في وقت قياسي، ما جعل الانظار تتجه الى هذا السوق، فواصل «بيتك» محاولاته وصفقاته، ثم وجد انه من المناسب ان يكون له معرض مستقل يقدم فيه خدمات تمويل السيارات لعملائه الراغبين في ذلك، وقد كان المعرض السابق المستأجر في الشويخ، احد الحلول لتحقيق الهدف، ثم ما لبث ان تطور المعرض الى مفهوم معرض المعارض، من خلال اتاحة الفرصة لوكلاء السيارات لعرض منتجاتهم من السيارات الجديدة في معرض «بيتك» وبذلك يكون «بيتك « قد استطاع ان يجمع كبار الوكلاء وخدمات تمويل السيارات تحت سقف واحد، وقد لقي الاسلوب الجديد ارتياحا من العملاء حيث يوفر عليهم الوقت والجهد ويتيح فرص المقارنة بين انواع متعددة من السيارات على اختلاف مزاياها واسعارها، وخلال هذه الفترة كان العمل يمضي لبناء وتجهيز المعرض الخاص بـ «بيتك» الذي تم افتتاحه في منطقة الشويخ ويبعد خطوات قليلة عن المعرض السابق.

اشادة بالداخلية

خلال الجولة التفقدية التي قام بها المرزوق والناهض والضيوف في المعرض، كانت هناك وقفة مع مكتب ادارة المرور داخل المعرض والذي يقدم خدماته من استخراج دفتر، وتحويل ملكية وغيرها للعملاء، وقد اشاد المرزوق بدور وخدمات وزارة الداخلية والادارة العامة للمرور، منوها بالتطور التقني الكبير الذي تشهده منظومة الخدمات التي تقدمها الوزارة، كما نوه بان وجود مكتب للمرور داخل المعرض يوفر على العملاء الجهد والوقت ويمثل عامل دعم ومساندة لجهود الارتقاء بمستوى الخدمة، مثمنا في هذا المجال التعاون المشترك القائم بين «بيتك» ووزارة الداخلية في العديد من الفعاليات والانشطة والحملات التي تستهدف خدمة المجتمع وراحة المواطنين والمقيمين.

صديق للبيئة

معرض «بيتك للسيارات» صديق للبيئة، مصمم بشكل هندسي يتفق مع الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة ويرشد استهلاكها، من خلال 12 تطبيقاً، منها وحدات اضاءة بالطاقة الشمسية تتوفر نحو 20% من الطاقة المستخدمة، 2 موقف لشحن السيارات الكهربائية، الاضاءة من خلال تواجد الاشخاص في المكان فقط، زجاج مانع للحرارة مستقطب للاضاءة، اضاءة ال دي توفر الطاقة وتمنع الحرارة، استخدام براسول في التشطيبات وفر 600 طن حمولة وضد الحرارة والغبار، الارضيات من مواد معاد استخدامها، غاز التكييف صديق للبيئة، يمكن تخزين 3 سيارات بشكل رأسي «تخزين عمودي» في السرداب عند الحاجة، وامور فنية وتقنية اخرى عديدة.

السفير الأميركى يشيد

اشاد السفير الاميركى لورانس ر. سيلفرمان بالكويت خلال مشاركته في افتتاح المعرض بالمستوى العالي من التجهيزات والدرجة الرفيعة من الاستعدادات التي تجعل المعرض متميزا وفريدا وغير مسبوق على مستوى المنطقة، واعرب السفير عن اعجابه الشديد بفكرة المعرض التي تتيح للعملاء انواع السيارات المختلفة والمتنوعة من حيث الحجم والامكانيات والسعر تحت سقف واحد، وهو اسلوب يحفز نحو مزيد من المنافسة التي تصب في خدمة العميل، وكذلك فانه ينمي لدى العملاء القدرة على اتخاذ القرار السليم للشراء بعد الاطلاع والمقارنة على ما يحتويه المعرض من سيارات والتي تمثل سوق السيارات بشكل عام، اي ان الزائر للمعرض تتكون لديه فكرة متكاملة عن اخر واحدث العروض في مجال السيارات من خلال زيارة واحدة وفى مكان واحد.

مسابقات وجوائز

بمناسبة افتتاح المعرض تم تخصيص جوائز تصل قيمتها لغاية 10 آلاف دينار، والجوائز عبارة عن سيارة، وسوبر جت، و10 فائزين بعشرين جراماً من ذهب «بيتك»، كما اجريت مسابقة على الالعاب الالكترونية المرتبطة بمجال السيارات «سباق السيارات» وهناك 3 جوائز عبارة عن هواتف ايفون للفائزين.

«بيتك» البحرين

حينما اراد « بيتك- البحرين» الدخول الى مجال تمويل بيع وشراء السيارات في مملكة البحرين، كانت تجربة معرض بيتك امامه جاهزة ومحددة الخطوات، ومن هنا سعى البنك الى تطبيق نفس الفكرة مستعينا بخبرات وتجارب «بيتك» وفى اطار التعاون والتنسيق بين وحدات المجموعة كان لمسؤولي «بيتك» دور بارز في الاعداد والتجهيز لمعرض سيارات «بيتك البحرين» الذي يقدم خدماته لعملائه حاليا بنفس النمط والاسلوب.