آخر النهار

كشف الفنان طارق العلي عن مسرحيته الجديدة «عنتر المفلتر»، المنتظر عرضها في عيد الفطر المقبل، من انتاج شركته فروغي للانتاج الفني دون أن يفصح عن أي تفاصيل أخرى.

ونشر العلي عبر حسابه بموقع «انستغرام»، مقطع فيديو، ظهر فيه برفقة أحمد الفرج، معلنًا عن انضمام الأخير الى نجوم المسرحية، قائلًا: «مبروك علينا أنت»، ليرد الفرج: «مبروك عليكم المسرحية وأنا، يا جماعة طارق معاي بالمسرحية في العيد».

وعلق عليه طارق: «انضم الفنان النجم أحمد الفرج الى مسرحية عنتر المفلتر والله يوفقنا «فروغي للانتاج الفني».

ويشارك طارق العلي دراما رمضان بالمسلسل الاذاعي «أزواج ولكن»، من تأليف أمل عبدالله، اخراج غادة السني، بطولة هند البلوشي، وانتصار الشراح، وخالد المظفر ومجموعة من الممثلين الاذاعيين، وهو عمل ذو طابع كوميدي، يطرح مجموعة من القضايا والرسائل الاجتماعية. يذكر أن فيلم «ساعة زمان» آخر أعمال الفنان طارق العلي وشاركه البطولة محمد جابر «العيدروسي»، وجمال الردهان.

