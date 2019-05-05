آخر النهار

قالت الفنانة مي عز الدين، انها شعرت بالسعادة العارمة عند طرح أول بوستر لمسلسلها الجديد المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل بعنوان «البرنسيسة بيسة». وأضافت خلال لقائها ببرنامج «عين»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الأربعاء، أن البوستر تضمن صورة الشخصية العجوز التي تقدمها بالمسلسل تحت اسم «سكسكة» لكنها سعدت لأن الجمهور وجد صعوبة في التعرف عليها. وتابعت: «هو ده اللي كان نفسي فيه وبحاول أوصله»، مشيرة الى المجهود الكبير الذي يتم بذله لتحضير شخصية العجوز «سكسكة». وأوضحت أن مكياج «سكسكة» يستغرق 4 ساعات، بمجرد انتهائها تتمكن من استحضار روح العجوز.

