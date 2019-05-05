آخر النهار

باطلالة جديدة ومختلفة شكلًا ومضمونًا يعود البرنامج الحواري «بالعربي مع غالب» خلال دورة شهر رمضان المبارك المقبلة عبر شاشة تلفزيون دولة الكويت، حيث يخطو خطوات متقدمة من ناحية الشخصيات التي سيتم استضافتها خلال ليالي الشهر الفضيل بدءًا من الساعة الحادية عشرة مساء.

وفي هذا الاطار عبر مقدم البرنامج الاعلامي غالب العصيمي عن شكره وتقديره للتوجيهات الداعمة من قبل وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، ووكيل وزارة الاعلام منيرة الهويدي، والوكيل المساعد لقطاع التلفزيون سعود محمد الخالدي، وجميع العناصر والجهود التي ساهمت في نجاح البرنامج وتميزه.

وأضاف العصيمي أن البرنامج سجل الكثير من الحلقات مع نخبة من الضيوف منهم: نبيل الحمر، وعبدالوهاب الوزان، وجاسم يعقوب، وعلي الراشد، وبدر الحميدي، وخالد العبيد، وداوود حسين، وعبدالله علوش، وناصر كريدي السبيعي، ود. ذكرى الرشيدي وشخصيات بارزة في مختلف المجالات.

من جانبه قال رئيس فريق الاعداد د. محمد منيف العجمي ان برنامج بالعربي وكما عود المشاهدين يحرص على التجديد والتغيير ولا يكرر نفسه لذلك سيكون مختلفًا عن شهر رمضان الماضي، حيث سيتم توسيع الدائرة من ناحية الضيوف من البعد المحلي الى البعد الاقليمي ويعرض لشخصيات ثرية يتناولها من أبعاد لم يعرفها المشاهدون من قبل.

وأوضح العجمي أن البرنامج سيعرض لشخصيات ثرية ومؤثرة في المجالات السياسية والاقتصادية والدينية والفنية والثقافية والرياضية والصحية، لافتًا الى أن عملية تسجيل الحلقات قطعت شوطًا متقدمًا، وبفريق عمل يقوده مقدم ومعد البرنامج الاعلامي غالب العصيمي، وفريق فني ابداعي والمخرجين سعد القحطاني ومشعل الشمري.

من ناحيته قال المخرج سعد القحطاني ان البرنامج سيحمل اطلالة رمضانية متميزة من ناحية الطرح والحوار والديكور، وسيكون ذا أبعاد ثرية وعميقة، فيما قال المخرج مشعل الشمري ان البرنامج في الدورة الرمضانية سيكون بشكل مختلف، وأنه سيزيد من نجاحه وتميزه الاقليمي الذي حققه في الدورة الماضية عندما حاز أكثر من جائزة كأفضل برنامج حواري وأفضل مقدم حواري وهو الأخ القدير الاعلامي غالب العصيمي.

