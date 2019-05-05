آخر النهار

يمثل شهر رمضان المبارك، الموعد الاساس لتقديم وجبة رمضانية درامية تلفزيونية عالية المستوى، بل ان شهر رمضان، بات هو الموعد الحقيقي للتواصل مع جديد الدراما التلفزيونية، على كل الاصعدة، محليا وخليجيا وعربيا. ومن خلال مجموعة الجداول المرفقة، تقدم النهار النسبة الاكبر من الاعمال الدرامية المحلية والخليجية والعربية ومواعيد عرضها، وذلك حسب كشوفات التنسيق في تلك المحطات مع الاشارة الى امكانية بعض التعديلات الهامشية في مواعيد العروض.

وتأتي المتابعة، في هذا التحقيق من خلال المسلسلات:

1- مسلسل: افراج مشروط

تأليف: عبدالمحسن الروضان - اخراج - عيسى ذياب، بطولة: سعد الفرج، خالد أمين، فيصل العميري، هبة الدري، عبدالمحسن القفاص، أحمد ايراج، هدى الخطيب.

القنوات والمواعيد: ام. بي. سي (دراما)، دبي دراما، الكويت، البحرين.

2- مسلسل أمنيات بعيدة

- تأليف من النوفلي اخراج محمد القفاص.

بطولة: هدى حسين، جمال الردهان، عبدالله الطرارة.

القنوات: الرأي، ام . بي. سي (دراما).

3- مسلسل دفعة القاهرة:

- تأليف هبة مشاري حماده، اخراج علي العلي.

بطولة: بشار الشطي، مرام، فاطمة الصقر، حمد اشكناني، لولوه الملا، خالد الشاعر، نوره الشيخ، نور الغندو.

القنوات: ام. بي. سي

4- مسلسل سبع ابواب

تأليف: عبدالمحسن الروضان، اخراج سلطان خسروه. بطولة: سعد الفرج، هيفاء عادل، جاسم النبهان، جمال الردهان، ابراهيم الحربي، اسمهان توفيق، زهرة الخرجي، هدى الخطيب.

5- مسلسل: أنا عندي نص:

تأليف د. حمد الرومي، اخراج منير الزعبي.

بطولة: سعاد عبدالله، سليمان الياسين، فاطمة الصفي.

القنوات: الكويت - السعودية.

6- مسلسل مني وفيني

تأليف: هنوف، اخراج عبدالرحمن السلمان.

بطولة: حمود، حسين المنصور، محمود بوشهري، عبدالله بوشهري، محمد العجمي، باسمة حمادة.

القنوات: الكويت - دبي

7- مسلسل موضي قطعة من ذهب

تأليف: د. حمد الرومي، اخراج منير الزعبي

بطولة: داود حسين

القنوات: الكويت - الراي

8- مسلسل لا موسيقى في الاحمدي

تأليف: منى الشمري، اخراج محمد دحام الشمري

بطولة: جاسم النبهان، نور، عبدالله السيف، عبدالمحسن النمر، علي كاكولي.

القنوات: دبي (دراما) العدالة.

9- مسلسل عذراء

تأليف- اخراج محمد القفاص

بطولة: شجون، هيفاء حسين، أحمد إيراج

القنوات: أم بي سي (دراما)، دبي (دراما)

10- مسلسل ماذا لو؟

تأليف فيصل البلوشي، اخراج حسين دشتي

بطولة: خالد أمين، منذر رياحنه، اسيل عمران، علي الحسين، روان المهدي

القنوات: ابوظبي (حصري)، نتفليكس

11- مسلسل العاصوف 2

تأليف عبدالرحمن الوايلي اخراج المثنى صبح

بطولة: ناصر القصبي، عبدالاله السناتي

القنوات: ام. بي. سي.

