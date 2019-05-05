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آخر النهار

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قنوات ومسلسلات


الكويت
1?30 مني وفيني
2?15 موضي قطعة من ذهب
-3? حدود الشر
-4? الديرفة
-7? بلاني زماني
-8? افراج مشروط
-9? حضن الشوك
-1? العاصفة
أم. بي. سي (دراما)
-5? اجنده
-6? أمنيات بعيدة
-1? افراج مشروط
-2? لا موسيقى في الاحمدي
-3? عذراء
-4? وما ادراك ما أمي
دبي
-1? مني وفيني
-12? الديرفة
-.4 حدود الشر
-5? اجندة
3?30 وما ادراك ما أمي
دبي - دراما
-13? افراج مشروط
-14? لا موسيقى في الاحمدي
-15? عذراء
-16? وما ادراك ما أمي
-17? اجندة
-18? امنيات بعيدة
سما - دبي
-4? حدود الشر
-5? اجندة
3?30 وما أدراك ما أمي
-12? الديرفة
-1? مني وفيني
الراي
10?40 اجندة
-5? انا عندي نص
3?45 موضي قطعة من ذهب
10?40 اجندة
الشارقة
-10? حدود الشر
-1? لا موسيقى في الأحمدي
أو. اسي. ان
4?30 وما أدراك ما أمي
5?30 افراج مشروط
العدالة
4?45 العذراء
5?30 وما أدراك ما أمي
7?45 لا موسيقى في الأحمدي
9?15 امنيات بعيدة


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