آخر النهار

الكويت

1?30 مني وفيني

2?15 موضي قطعة من ذهب

-3? حدود الشر

-4? الديرفة

-7? بلاني زماني

-8? افراج مشروط

-9? حضن الشوك

-1? العاصفة

أم. بي. سي (دراما)

-5? اجنده

-6? أمنيات بعيدة

-1? افراج مشروط

-2? لا موسيقى في الاحمدي

-3? عذراء

-4? وما ادراك ما أمي

دبي

-1? مني وفيني

-12? الديرفة

-.4 حدود الشر

-5? اجندة

3?30 وما ادراك ما أمي

دبي - دراما

-13? افراج مشروط

-14? لا موسيقى في الاحمدي

-15? عذراء

-16? وما ادراك ما أمي

-17? اجندة

-18? امنيات بعيدة

سما - دبي

-4? حدود الشر

-5? اجندة

3?30 وما أدراك ما أمي

-12? الديرفة

-1? مني وفيني

الراي

10?40 اجندة

-5? انا عندي نص

3?45 موضي قطعة من ذهب

10?40 اجندة

الشارقة

-10? حدود الشر

-1? لا موسيقى في الأحمدي

أو. اسي. ان

4?30 وما أدراك ما أمي

5?30 افراج مشروط

العدالة

4?45 العذراء

5?30 وما أدراك ما أمي

7?45 لا موسيقى في الأحمدي

9?15 امنيات بعيدة

