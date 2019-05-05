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أكد النجم القدير محمد المنصور بأن مسلسل «الديرفة» الذي يواصل تصويره هذه الايام يمثل نقلة في صناعة الدراما التلفزيونية ليس على صعيد الكويت بل على المستوى الخليجي .

وأشار المنصور في تصريح خاص الى ان المدينة التراثية التي تم بناؤها للعمل أكدت على جدية التوجه لدى فريق العمل اعتبارا من المنتج الشاب عبدالله بوشهري الى بقية عناصر العمل. وقال النجم محمد المنصور : نحن نواصل تصوير المشاهد الاخيرة من مسلسل «الديرفة» والذي سيجد طريقه للجمهور الحبيب في كل مكان اعتبارا من أول ايام شهر رمضان المبارك، أعاده الله على الجميع باليمن والخير والبركات، وأستطيع التأكيد بان المسلسل الجديد يمثل نقلة كبرى في مسيرة صناعة الانتاج الدرامي على المستوى الخليجي، في ظل الامكانات الضخمة التي سخرت من أجل إنجاز هذه التجربة الدرامية العالية المستوى . وهنا أجدها فرصة مناسبة للإشادة بالدعم الايجابي الذي تحظى به صناعة الدراما وهذا العمل بالذات من لدن وزارة الإعلام متمثلة بوزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد ناصر الجبري وأيضا وكيلة الوزارة منيرة الهويدي والوكيل المساعد لقطاع التلفزيون وايضا الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والرقابة والنشر، وبقية قيادات وزارة الإعلام.

وتابع الفنان محمد المنصور قائلا : إنها التجربة الثانية على التوالي بعد تجربة مسلسل «روتين» التي أخوضها بالتعاون مع المنتج الشاب عبدالله بوشهري بعد تجربة الذي يؤسس لمرحلة اضافية ومتجددة من تاريخ صناعة الانتاج في ظل ما يوفرة ويسخرة من امكانات مادية ومعنية، تتمثل بالنص المتميز الذي كتبته الروائية علياء الكاظمي وفريق من الكتاب المتميزين وأيضا المخرج القدير مناف عبدال الذي يقود السفينة الى بر الأمان وايضا هذا الحشد البارز من النجوم، ومن قبلهم الاسناد الفني والتقني وأيضا بناء قرية أثرية هي الاولى من نوعها التي يتم اشادتها من أجل عمل فني درامي تراثي وقام بتصميمها مهندس الديكور الفنان صلاح زماني، وستكون هذه القرية بمثابة المحطة للكثير من المشاريع الفنية الجديدة .

وعن العمل الجديد «ديرفة» يقول المنصور :

والعمل من النوع التراثي يمتد أحداثه في الفترة من الخمسينيات حتى مطلع السبعينيات، ويمزج بين الرومانسية والصراع الطبقي وكم آخر من الحكايات التي تتقاطع باطار درامي يجمع الكثير من أجيال الحرفة الدرامية . وفي العمل كل من عبدالرحمن العقل واسمهان توفيق وبثينة الرئيسي وحسين المهدي ونور وغدير السبتي وعبير الجندي وعبدالله بهمن وكم آخر من النجوم.

وتابع الفنان محمد المنصور : في العمل الجديد الكثير من التفاصيل فنحن أمام عمل تراثي يذهب الى منطقة عامرة بالوجوه والشخصيات التي تنتمي الى شرائح اجتماعية متعددة ومتنوعة وهو أمر يتطلب الى الكثير من الاحترافية لصياغة ملامح ومعطيات هذه التجربة التي تمثل إحدى الرهانات الفنية للانطلاق بصناعة الدراما الى آفاق مراحل اضافية ومتجددة .

وفي المحطة الأخيرة قال الفنان محمد المنصور : تمر الشخصية التي أقدمها في المسلسل بمراحل زمنية ما يتطلب نقلات أساسية في الشخصية وملامحها وهنا أشيد بدور فريق الماكياج الذي يقوده خبير الأزياء الفنان ياسر سيف وفريقه من أجل منح التجربة أبعاد فنية وجمالية إضافية تعمق الشخصيات ومسيرتها، ولا يسعني في ختام تصريحي إلا أن أعبر عن سعادتي الغامرة بان يجد هذا العمل طريقة الى الجمهور عبر مجموعة مهمة من القنوات التلفزيونية في أنحاء العالم العربي.

