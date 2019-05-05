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يتنافس المطرب الكويتي القدير نبيل شعيل مع عدد كبير من نجوم الطرب على غناء تترات مسلسلات رمضان، والذي يشهد عودة لكبار النجوم لغناء تيترات المسلسلات. وتأتي مشاركة الفنان نبيل شعيل من خلال غناءه لمقدمة مسلسل «زلزال» للنجم محمد رمضان. هذا وحسم بعض المنتجين موقفهم باختيار النجوم، الذين سيقدمون هذه التترات، بعد تعاقدهم معهم بشكل رسمي، فيما تريث البعض الآخر ولم يعلن عنهم حتى الآن.

أولهم الكينج محمد منير، الذي يغني تتر مسلسل «ولد الغلابة» للفنان أحمد السقا، ومن المقرر أن تكون أغنية من الطراز الصعيدي، لتتناسب مع طبيعة المسلسل، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، وتوزيع عادل حقي.

منير قدم في مشواره الفني تترات قليلة منها أغنية «حبيبتي» لمسلسل «جمهورية زفتى»، و«أحلام عادية»، وآخر تتراته مسلسل «المغني» الذي قام ببطولته.

ايضا تشارك الفنانة شيرين عبدالوهاب، في الموسم الرمضاني بتتر المسلسل اللبناني «خمسة ونص» لنادين نجيم وقصي الخولي، وذلك بعد تقديمها «شارات» عدة مسلسلات بالمواسم السابقة، ومنها: أغنية مسلسل «طريقي»، وأغنية «مشاعر» لمسلسل «حكاية حياة».

كذلك يقدم المطرب نبيل شعيل تتر مسلسل «زلزال» للفنان محمد رمضان بعنوان «ولاد الحرام»، ليسجل التعاون الثاني بينهما، بعدما قدم «شيبه» أغنية مسلسل «نسر الصعيد»، الذي عُرض بالسباق الرمضاني الماضي.

في سياق متصل، تخوض الفنانة نوال الزغبي، للمرة الثالثة، المشاركة في تجربة غناء تترات مسلسلات رمضان، وتقدم تتر مسلسل «بروفا» للفنان أحمد فهمي وماغي بوغصن، وذلك بعد نجاحها في تقديم أغنية «الناس العزاز» لمسلسل «لأعلى سعر» للفنانة نيللي كريم، وأغنية مسلسل «كاراميل» للفنانة ماغي بوغصن.

يغني الفنان حمادة هلال تتر مسلسله «ابن أصول»، والذي يشاركه في بطولته كل من: «آيتن عامر، ورانيا منصور، وحمزة العيلي، ومحمد نجاتي، وأحمد حلاوة، وسوزان نجم الدين»، وهو إخراج محمد بكير.

ويغني محمد الشرنوبي تتر مسلسل «قمر هادي» لهاني سلامة وداليا مصطفى ويسرا اللوزي ومحسن محيي الدين. يسجل الفنان محمد نور أغنية تتر مسلسل «الواد سيد الشحات» بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد ومحمد عبدالرحمن ومحمود الليثي إنتاج شركة سينرجي، وإخراج أحمد الجندي، وتدور قصة المسلسل في إطار كوميدي حول شاب فقير يتزوج من فتاة غنية، ويتعجب الناس من هذا الزواج وخلال الأحداث يفاجأ الشاب بمن يطاردونه بسبب مبلغ 6 ملايين جنيه قام أحد أفراد عائلته بالنصب عليهم وأخذ المبلغ ويحاولون استرداد المبلغ منه.

وتغني إيمي سمير غانم تتر مسلسلها «سوبر ميرو»، من ألحان شريف عبدالمنعم، كلمات الشاعر رامي أمين، ووضعت ألحانه، توزيع زيزو فاروق، المسلسل بطولة إيمي سمير غانم وحمدي الميرغني وملك قورة وميار الغيطي.

ويغني المطرب «أبو» مسلسل «اللعبة» مع مهندس الصوت أمير ناثان، والمسلسل سيناريو وحوار أحمد سعد والي ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر، وإخراج معتز التوني، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، من بطولة شيكو وهشام ماجد، وعدد آخر كبير من الفنانين منهم أحمد فتحي ومحمد ثروت ومي كساب ودعاء رجب وميرنا جميل وسامي مغاوري وعارفة عبدالرسول وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار أحمد سعد والي ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر، وإشراف على الكتابة فادي أبوالسعود وإخراج معتز التوني.

يذكر أن المطرب «أبو» حقق نجاحاً كبيراً للغاية من خلال أغنية «3 دقات»، وشاركته في غنائها النجمة يسرا.

يشارك المطرب وائل الفشني، بغناء تتر مسلسل «ياسمينا.. مملكة الغجر» بطولة النجمة حورية فرغلي ومجموعة أخرى من النجوم، وذلك بعد أن حقق نجاحًا كبيرًا في تتر مسلسل «طايع» العام الماضي. أغنية التتر من كلمات خالد البيه، ومن توزيع محمود حسين كامل. المسلسل يلقي الضوء على حياة الغجر من خلال قصة فتاة غجرية، تتحدث بطريقة ومصطلحات مختلفة وجديدة على الدراما التليفزيونية، ويشارك فيه كل من حورية فرغلي، فيفي عبده، سامح الصريطي، حازم سمير، ميار الغيطي، وغيرهم، وهو من تأليف محمد الغيطي وإخراج عبدالعزيز حشاد.

ويغني وائل جسار تتر مسلسل «صانع الأحلام» بطولة مي سليم وأروى جودة وإيلي متري وجهاد سعد.

