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بعد أن أثبت نفسه بقوة بنجاحات متعددة في الدراما التلفزيونية قرر أخيراً الفنان «إياد نصار» أن يضع تركيزه في السينما ويقدم أربعة أفلام دفعة واحدة هي: «الممر» و«رأس السنة» و«كازابلانكا» و«الفيل الأزرق الجزء الثاني» ولأول مرة منذ سنوات يغيب عن دراما رمضان المقبل لارتباطاته السينمائية. يقول إياد نصار: قررت أن أركز في السينما لأن معظم أعمالي كانت تلفزيونية وأرى أن السينما تاريخ الفنان وأنا أريد أن يكون لدي بصمة في السينما المصرية وشعرت أن أعمالي السينمائية قليلة والتليفزيون أخذني بشكل كبير وقررت أن أغيب رمضان المقبل خصوصاً أني قدمت أعمالاً ناجحة الفترة الماضية وشعرت بمسؤولية كبيرة جعلتني اختار أدواري بدقة شديدة وما عرض علي هذا العام لا أرى نفسي فيه فقررت التركيز في السينما. أضاف إياد نصار: انتهيت أخيراً من تصوير دوري في فيلم «الممر» الذي اعتبره من أهم الأفلام التي ستعرض الفترة القادمة لأنه يؤرخ لفترة مهمة وهي حرب الاستنزاف ويخلد بطولات قوات الصاعقة المصرية وأجسد فيه دور ضابط إسرائيلي وأرى الدور فيه تحد كبير لي لأنني أقدمه لأول مرة ودور الضابط الإسرائيلي قدم أكثر من مرة ولكن أقدمه بشكل مختلف كما أن الفيلم تم تصويره في مناطق عديدة منها السويس، أسوان، جنوب سيناء، الإسماعيلية، الفيلم يشاركني بطولته أحمد عز، أحمد رزق، محمد الشرنوبي، أحمد فلوكس، أسماء أبواليزيد ويضم عددا كبيرا من ضيوف الشرف إخراج شريف عرفة. يؤكد إياد نصار أنه سعيد جداً بتعاونه مع المخرج شريف عرفة فهو مخرج له رؤية خاصة ويعرف كيف يحرك الفنان ليخرج أفضل ما لديه.

يقول إياد نصار: أنتظر عرض فيلمي «رأس السنة» وأجسد فيه دور «ديلر» يستغل الناس.

