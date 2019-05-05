وطن النهار

التقى ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد سمو الشيخ ناصر المحمد الرئيس رجب طيب اردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة حيث نقل تحيات وتقدير سمو أمير البلاد وتمنياته بدوام الصحة والعافية للرئيس وللشعب التركي الصديق بدوام الرفعة والازدهار.

وقد حمل الرئيس التركي ممثل سمو الأمير تحياته وتقديره لصاحب السمو أمير البلاد وتمنياته لسموه بموفور الصحة والعافية وللشعب الكويتي المزيد من التقدم والنماء.

وكان ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد سمو الشيخ ناصر المحمد قد زار جامع تشاملجا بجمهورية تركيا الصديقة حيث أدى ممثل صلاة الجمعة بعدها أقيمت مراسم احتفال افتتاح الجامع حيث ألقى الرئيس رجب طيب اردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة كلمة بهذه المناسبة.

