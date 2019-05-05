وطن النهار

أشادت مساعد وزير الخارجية لشؤون الاميركتين ريم الخالد بالعلاقات الكويتية - البولندية مشيرة الى وجود رغبة كويتية لتطوير هذه العلاقات

وتمنت في تصريح صحافي على هامش مشاركتها في احتفال سفارة بولندا بالعيد الوطني الذي اقيم اول من امس المزيد من الازدهار والنمو لبولندا، كما هنأت الحكومة والشعب البولندي بعيدهم الوطني

من جانبه اكد السفير البولندي لدى البلاد بافيل ليهوفيتش قوة ومتانة العلاقات البولندية- الكويتية التي وصفها بالتاريخية والمتطورة في جميع المجالات ومختلف الأصعدة.

ولفت ليهوفيتش في كلمته التي القاها خلال الحفل الذي اقامته السفارة البولندية الى ان هذا العام ايضا يصادف مرور 56 عاما على اقامة العلاقات الدبلوماسية مع الكويت، مشيرا الى ان مساندة بولندا للتحالف الدولي لتحرير الكويت كان نقطة فارقة في تاريخ العلاقات الثنائية حيث وطدتها بصورة ملحوظة.

واوضح ان التعاون السياسي بين البلدين يشمل اهدافا مشتركة في الامم المتحدة ومجلس الامن بالاضافة الى دعم ومساندة عملية السلام في الشرق الاوسط، مشيدا بتطور العلاقات الثنائية أخيراً وخصوصا في المجالات السياسية والعسكرية، كاشفا عن زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 30% العام الماضي، ومشددا على وجود مجالات كثيرة واعدة للتعاون الثنائي بين البلدين.

واشار الى ان الكويت لم تعد مجرد شريك سياسي واقتصادي وصديق لبولندا ولكنها ايضا وطن ثان للمئات من البولنديين من المهندسين والاطباء واصحاب الخبرات الفنية، متمنيا للكويت وشعبها دوام التقدم والازدهار.

وبين ان انضمام بلاده لحلف شمال الاطلنطي الناتو منذ 20 عاما قد اضاف الى امنها بشكل ملحوظ، موضحا ان بولندا اليوم بنت لنفسها مكانا في الحلف واضحت حليفاً موثوقاً، مشيرا الى ان انضمام بلاده للاتحاد الاوربي منذ 15 عاما اثر ايجابا على اقتصادها واصبح اليوم سادس اكبر اقتصاد اوربي من حيث اجمالي الناتج المحلي فضلا عن كونها ضمن اسرع الاقتصاديات نموا في أوروبا.

