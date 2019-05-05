وطن النهار

أكدت الكويت مجدداً اهمية الالتزام بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

جاء ذلك في كلمة الكويت التي القاها نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية المستشار عبدالعزيز الجارالله أمام اللجنة التحضيرية الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لبحث مستقبل المعاهدة في عام 2020 خلال مناقشة الشق الثاني الخاص بقضايا اقليمية محددة بما في ذلك تنفيذ القرار 1995 المعني بالشرق الأوسط.

وقال الجارالله ان التزام الدول الأطراف بالمعاهدة غير الحائزة على الأسلحة النووية بمسؤولياتها فيما يتعلق بعدم الانتشار خير دليل على ايمان هذه الدول بمخاطر الأسلحة النووية.

واكد أهمية الاستمرار بهذا الالتزام داعيا الى أهمية تحقيق عالمية المعاهدة وموجها الدعوة الى كل الدول غير المنضمة الى المعاهدة الى الانضمام لتحقيق عالميتها. واضاف: «تؤكد الكويت أن انضمام اسرائيل الى معاهدة عدم الانتشار هو جزء أساس من تحقيق عالمية المعاهدة ولا سيما وانها الطرف الوحيد في منطقة الشرق الأوسط غير المنضم والعائق الذي يمنع انشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل فيها». واشار الجارالله الى ان الكويت ساهمت في الجهود التي دفعت بها الدول العربية لتنفيذ قرار عام 1995 وانشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.

واضاف ان مؤتمر المراجعة عام 2010 أقر بالتوافق خطة عمل لتنفيذ قرار الشرق الأوسط وكلف المؤتمر الامين العام للأمم المتحدة والدول الثلاث التي تبنت القرار بعقد مؤتمر لانشاء المنطقة ليكون بداية مسار تفاوض لانشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى.

وتابع قائلا «للأسف الشديد لمسنا غياب الارادة السياسية والجدية من قبل كل من الأطراف المكلفة بعقد المؤتمر ومن اسرائيل مما أدى الى افشال عقد المؤتمر في موعده وتأجيله الى أجل غير مسمى».

واوضح ان ذلك تسبب بمنع مؤتمر 2015 لمراجعة المعاهدة من التوصل الى وثيقة ختامية بسبب رفض بعض الدول لكل المقترحات حول الشرق الأوسط.

وبين الجارالله ان الكويت تؤكد في هذا الصدد أن القرار 1995 حول الشرق الأوسط الذي تم على أساسه التمديد اللانهائي للمعاهدة يبقى ساري المفعول حتى تتحقق غاياته وأغراضه.

وذكر أن مسؤولية تنفيذ القرار تقع على عاتق جميع الدول الأطراف في المعاهدة خاصة الدول الحائزة على أسلحة نووية ولا سيما الدول الثلاث الوديعة للمعاهدة والتي قدمت قرار الشرق الأوسط.

وافاد بان هدف اخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل واخضاع جميع المنشآت والبرامج النووية لنظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية هو هدف لا تنازل عنه لتحقيق الأمن والأمان في المنطقة.

