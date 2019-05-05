وطن النهار

قام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الاحمد بزيارة الى متحف مجوهرات التاج الملكي البريطاني.

واطلع الشيخ ناصر خلال الجولة على مجوهرات التاج الملكي التي تشكل جزءا مهما من تاريخ بريطانيا الممتد إلى أكثر من 800 عام والتي يتم توارثها بين ورثة العرش من ملكات وملوك المملكة المتحدة ويتم عرضها اليوم في غرف خاصة في برج لندن.

وتعد مجوهرات التاج الملكي البريطاني الأكثر إبهارا في العالم حيث تتميز كل قطعة من المقتنيات في المتحف بتصميم فريد وخاص يعكس ثقافة العصر الذي تنتمي إليه لتشكل بذلك قصة تاريخية متسلسلة للعرش البريطاني الممتد لقرون عديدة من الزمن.

وكان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الاحمد سلًّم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي رسالة خطية من سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد تتعلق بالعلاقات الثنائية.

وتسلم وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ديفيد ليدنغتون الرسالة بالنيابة عن رئيسة الوزراء بحضور عميد السلك الدبلوماسي سفير الكويت لدى المملكة المتحدة خالد الدويسان وأعضاء الوفد المرافق للنائب الأول.

وخلال الزيارة التقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عمدة الحي المالي لمدينة لندن اللورد بيتر ايستلين. وذكرت السفارة الكويتية في لندن في بيان انه تطبيقا لرؤية صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد 2035 قام النائب الأول اليوم بزيارة الى مقر عمدة الحي المالي لمدينة لندن حيث التقى خلالها عمدة الحي المالي وممثلين عن الهيئات الاقتصادية ورجال الأعمال البريطانيين. ونقل البيان عن الشيخ ناصر الصباح أهمية الاطلاع على تجربة الخبرات البريطانية في تطوير قطاعات أساسية كالتعليم والرعاية الصحية والثقافة والترفيه والخدمات المالية والتكنولوجيا والطاقة والأمن والدفاع والاقتصاد المعرفي والرقمي.

وأبدى الجانب البريطاني بقيادة عمدة الحي المالي استعدادهم لتقديم خبراتهم في مرحلة الدراسة والتنفيذ لرؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد 2035 وتوجهاتها الرئيسة ومن أهمها مشروع المنطقة الشمالية الاقتصادية.

واعرب الجانب البريطاني عن الاستعداد لتقديم خبراتهم أيضا في مجال البنية التحتية وأسواق المال وإدارة المشاريع والتمويل والاستثمار والتشريعات المتعلقة بالمناطق الاقتصادية العالمية والعلاقات الدولية بما يتعلق بمبادرة الحزام والطريق.

ورافق الشيخ ناصر الصباح في زيارته وكيل وزارة الدفاع الشيخ احمد منصور الاحمد والشيخ حمد الخالد المالك وعضو المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية د. فهد محمد الراشد وعضوة المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية سارة اكبر. كما ضم الوفد المرافق معاون رئيس الاركان العامة لهيئة العمليات والخطط اللواء الركن محمد الكندري ومدير الاستخبارات العسكرية العميد الركن فهد الطريجي ورئيس هيئة مكتب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع العميد الركن محبوب المرزوق و لولوة النعمة.

إلى ذلك بحث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الاحمد مع وزير التنمية الدولية البريطاني روري ستيورات إمكانية تعاون ومشاركة المملكة المتحدة في تنفيذ رؤية سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد (كويت جديدة 2035).

وذكر بيان لسفارة دولة الكويت في لندن أمس السبت ان الشيخ ناصر صباح الاحمد قدم للوزير البريطاني شرحا مفصلا عن رؤية سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد (كويت جديدة 2035).

واستعرض الجانبان خلال اللقاء إمكانية مشاركة المملكة المتحدة في مرحلة الدراسة والتنفيذ لهذه الرؤية الطموحة باعتبارها موطنا للخبرات الاقتصادية العالمية الرائدة ولتميزها أيضا في مجال التنمية والتطوير.

كما بحث الجانبان بحسب البيان مشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية وإمكانية الاستفادة مما تتمتع به بريطانيا من تاريخ طويل وحافل في مجال إدارة المدن الاقتصادية الدولية مثل (هونغ كونغ) و(جبل طارق) و(سنغافورة).

