وطن النهار

كشف وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح أمس عن نظام جديد يطبق للمرة الأولى في الكويت والشرق الأوسط عبارة عن قاعدة بيانات إلكترونية لجراحات السمنة. جاء ذلك في كلمة للشيخ باسل الصباح خلال استقباله رئيس جمعية الجراحين الكويتية عضو اللجنة العالمية لسن القوانين والبروتوكولات لجراحات السمنة التابعة للكونفدرالية العالمية لجراحات السمنة الشيخ د. سلمان الصباح لتقديم التقرير الوطني الإلكتروني لجراحات السمنة الأول من نوعه في الشرق الأوسط. وقال الوزير إن هذا النظام الجديد يتم بتوفير أجهزة مختصة لتشغيل برنامج خاص بتسجيل عمليات السمنة داخل مستشفيات الوزارة ويستخدم خاصية الحوسبة السحابية التي تقوم بحصر عمليات السمنة ومدى نسبة نجاحها في البلاد. وأكد حرص الوزارة على توفير أرقى الخدمات وأحدثها وإدخال الأجهزة التقنية المتطورة إلى داخل المنظومة الصحية خدمة للمواطن مشيدا بجمعية الجراحين الكويتية وسعيها الدؤوب للتطوير والتحديث مثمنا دور رئيسها الذي قام بتنفيذ مشروع التقرير الوطني لجراحات السمنة. من جهته قال الشيخ د. سلمان الصباح في كلمة مماثلة إن تنفيذ المشروع استغرق أربع سنوات من الدراسة المتكاملة مشيرا الى انه يحظى بدعم الكونفدرالية العالمية. ونوه بدور الاطباء الذين شاركوا في انجاز هذا التقرير معربا عن اعتزازه بهذا الانجاز باعتبار أن الكويت أول دولة في الشرق الأوسط أدخلت هذه التقنية.

وأشار الى ارتفاع معدلات السمنة في الكويت إذ تصل وفقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية إلى نحو 38 %. مشددا على ضرورة تغيير سلوكيات الأطفال وحثهم على ممارسة الرياضة وتناول الأغذية الصحية لتجنب الإصابة بالسمنة.

