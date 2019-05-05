وطن النهار

برعاية وزير التجارة والصناعة وزير الخدمات خالد الروضان افتتح الخميس الماضي معرض «قريش المباركية» لأصحاب المبادرات والمشروعات الصغيرة، بلغ تعدادهم 54 مبادراً، ونظمته شركة «ريل ستيت» واستهدف دعم المشروعات الشبابية. وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بيوت الاستثمارية المهندس عبد الرحمن الخنة، أن دعم مبادرات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر أولوية أساسية ضمن المسؤولية الاجتماعية والدور الوطني لشركة «ريل ستيت» من أجل تهيئة بيئة الأعمال لتنمية تلك المشروعات بما يحفز الشباب المبادرين على خوض مجال العمل الحر وخلق جيل منتج يمثل قيمة مضافة إلى ثروتنا البشرية وقدرات الدولة الاقتصادية. وقال: إن تصدي شركة «ريل ستيت» لإقامة مثل هذا المعرض الداعم للمبادرين الشباب والذي يتيح لـ 54 مبادراً الفرصة لعرض مشروعاتهم بشكل متميز نابع من مسؤوليتها الاجتماعية بشكل عام ودعم المبادرات الشبابية الريادية بشكل خاص، وكذلك الدفع بالشباب نحو النجاح في العمل الخاص كقيمة حقيقية مضافة إلى الاقتصاد الكويتي.

