وطن النهار

أقام المستشار في الديوان الأميري محمد ضيف الله شرار ظهر يوم أمس الأول مأدبة غداء بديوانه في منطقة صباح الناصر على شرف عدد من شيوخ ووجهاء قبائل الكويت وعشائر العراق، بحضور محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح، وسفير جمهورية العراق لدى الكويت علاء الهاشمي.

واستهل اللقاء بكلمة لمحافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود الذي بين متانة وعمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، معبرا عن الترحيب للضيوف بتلك الزيارة.

وألقى المستشار محمد ضيف الله شرار كلمة مماثلة، أعرب خلالها عن الأخوة الصادقة التي تجمع شعبي وبلدي الكويت والعراق، التي تنبع من القلب، مرحبا بالضيوف في بلدهم وبين أهلهم وإخوانهم.

وتخلل الحفل أجواء من الود والمحبة والحوارات المتبادلة، وأعرب الضيوف من شيوخ ووجهاء القبائل عن بالغ شكرهم وتقديرهم لهذه الدعوة.

