وطن النهار

قالت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إن أعداد الطلبة المقيمين بصورة غير قانونية الذين يدرسون في كليات ومعاهد الهيئة بلغ 1995 طالبا وطالبة خلال العام الدراسي الحالي 2018-2019.

وأوضحت عميد القبول والتسجيل في الهيئة الدكتورة رباح النجادة في تصريح لـ (كونا) أمس السبت أن عدد طلبة الكليات منهم بلغ 1667 طالبا وطالبة مقابل 328 طالبا وطالبة مقيدين في المعاهد التابعة للهيئة.

وذكرت أن عدد الطلبة المقبولين خلال العام الدراسي 2018-2019 بلغ 488 طالبا وطالبة منهم 355 في الكليات و133 في المعاهد في حين تم تخريج 246 طالبا وطالبة خلال العام الماضي 2018.

ونوهت النجادة بمستوى التنسيق والتعاون القائم بين الهيئة والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية مبينة أن التعاون يشمل التنسيق السابق والمستمر لمختلف مراحل العملية الدراسية بدءا من عملية التسجيل والقبول وصولا إلى عملية التخرج وتسليم الشهادات.

