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مراجعة معايير التعليم بالخارج


اكد مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم الكويتي الدكتور حمد العدواني اهمية تعزيز التعاون الثقافي ودعم جودة التعليم من خلال الاستفادة النوعية من مؤسسات التعليم العالي في فرنسا. وقال العدواني في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الجهاز يقوم حاليا بالمراجعة النهائية للمعايير العامة المطورة لاختيار المؤسسات والبرامح الاكاديمية خارج الكويت. واضاف ان الجهاز يقوم كذلك بمراجعة قوائم الجامعات والبرامج المعتمدة في بريطانيا وفرنسا وغيرهما من الدول مشيدا في الوقت ذاته بالتعاون البناء بين الجهاز من جهة ووزارة التعليم العالي والمكاتب الثقافية من جهة اخرى.


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