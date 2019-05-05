وطن النهار

شارك رئيس جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا د. وليد بوحمرا في المؤتمر الأول للمجلس البلدي والذي أقيم برعاية وحضور سمو الشيخ جابر الحمد تحت عنوان « البلدي... عراقة المسيرة وشراكة التنمية» والقى محاضرة في الجلسة الحوارية الثانية التي جاءت بعنوان «التخطيط الحضري للضواحي والمدن المستدامة»، شارك فيها كل من الشيخ عبدالله الحمود مدير عام الهيئة العامة للبيئة، ومها البغلي عضو المجلس البلدي ود. سالم الحجرف نائب مدير مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ود. عبدالمطلب البلام رئيس قسم العمارة في جامعة الكويت، وادارة الجلسة الحوارية د. حسن علي كمال عضو المجلس البلدي.

استهل بوحمرا محاضرته قائلا: اليوم نفخر بأن الكويت وبعد افتتاح جسر جابر الأحمد وهي تبدأ مثل هذه المشاريع التنموية الضخمة تؤسس لمرحلة جديدة تتنافس مع دول العالم المتقدمة ويعتبر هذا الجسر هو رابع جسر في العالم بهذا الحجم.

وقال: أود أن أبدأ حديثي من عنوان هذا المؤتمر «عراقة المسيرة وشراكة التنمية» الذي تم اختياره بعناية ووفق المسؤولين في ذلك وأشكرهم على تلك التسمية وحديثي سينصب عن الجزء الثاني من هذا العنوان وهو شراكة التنمية واتصور انا هذا الجهاز التشريعي والرقابي حتى يستطيع أن ينفذ ما انيط به من مسؤوليات ومهام يحتاج إلى ان يتكامل ويتعاون مع كل مؤسسات الدولة. واشار الى ما قاله سالم الحجرف أننا نعاني من تزايد في عدد السكان، وتزايد في الخدمات، وتزايد في استهلاك الطاقة والماء وغيرها ونعلم أن عدد سكان العالم سوف يزيد بنسبة 60% عام 2030 وقد تصل النسبة الى 70% عام 2050 هذه الزيادة لابد أن يواكبها زيادة في المدن الحضارية وليس الى المدن الريفية، ولذلك نرى أن نمو المدن أكبر من نمو البنية التحتية. وأشار بوحمرا الى ان المدن الصالحة للعيش والتنمية المستدامة لابد ان تكون مرنة، وتضم مساحات كافية للتغيير والتطوير، وتتحقق فيها الرفاهية الانسانية والتنمية والنمو المستدام للبيئة وأن يكون لها القدرة على تحويل الخطط الى واقع، وان تعتمد على منهج الابتكار والابداع المنظم، ويجب التعاون بين جميع الجهات المعنية لتحقيقه، مبيناً أن هناك علاقة طردية بين التعليم والحياة الحضرية والتي تساهم في نشر المعرفة وتطوير التكنولوجيا وتوفير المرافق وتسهيل الخدمات، مؤكدا ضرورة تغيير القيمة المضافة للتعليم لمواكبة التخطيط الحضري وسد احتياجات سوق العمل بالكوادر البشرية المؤهلة. واضاف: يبقى السؤال بماذا نبدأ بالتخطيط الحضري أم التخطيط الاقتصادي أم التخطيط التعليمي أيهما أول وأيهما يعتمد على الأخر؟، مؤكداً أهمية التعليم في تحديث المجتمعات الحضرية عبر توفير البنية التحتية اللازمة لتطوير الاقتصاد وتطبيق برامج المحتوى الالكتروني وتمكين التكنولوجيا الرقمية الحديثة وتقديم خدمات الكترونية مبتكرة لادارة موارد وخدمات المدن، مبينا أن أبرز التحديات التي يواجهها التعليم لتحقيق المدن المستدامة هو عدم تطوير المناهج وعدم الاهتمام الكافي بالأبحاث العلمية، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك اقتصاد منافس وبيئة مستدامة، مع توفير الرفاهية الانسانية والتنمية والقدرة على التكيف مع التغيير والتحسين المستمر، وتحويل الخطط الى واقع، والاعتماد على منهج الابتكار والابداع المنظم. وأكد د. وليد بوحمرا أننا نحتاج للتطوير المستدام وفكرة التطوير المستدام وبغض النظر عن التفاصيل أبدأ فقط بالعنوان التطوير المستدام هذا منهج حديث جديد متجهين له شئنا أم أبينا ولا يمكن أن نتحدث عن التطوير، ونصمت فلابد أن يكون التطوير مستداما ولابد ان نغير في مناهجنا التعليمية نحو هذا الاتجاه، وأن نرسخ مفهوم الاستدامة لو أردنا ان ننظر للمدن الصالحة للعيش وان هذه المدن تقوم على ثلاثة ركائز حتى تحق حياة أفضل فلابد ان تقوم على اقتصاد منافس وعلى بيئة مستدامة، وأوصى بدعم وتشجيع مؤسسات التعليم، والاستفادة من التطور الحديث في المناهج، فضلاً عن تطبيق التكنولوجيا الحديثة في اعداد المخططات العمرانية مع الحفاظ على التراث. وقال: علينا أن نعتمد على الحوكمة الذكية واذا كل الكلام عن مدن ذكية ومبان ذكية فلابد أن يكون عندي مجتمع ذكي، وشعب ذكي وبالتالي كيف نحقق هذا الشعب والمجتمع الذكي؟ أكيد بالتعليم المنهجي المتطور والرسالة التي نريد أن نوصلها لابد أن نواجه التحديات في التعليم لتحقيق المدن المستدامة بتشجيع التعليم النوعي وتطوير المناهج واستخدام التكنولوجيا الحديثة والاهتمام بالأبحاث العلمية والمبادرات اللازمة لتعزيز القدرة على الصمود في المدن ازاء تغير المناخ ومخاطر الكوارث، وتمويل البنية التحتية للمدن المستدامة، وانشاء مدن تعليمية كاملة لتشجيع البحث العلمي.

وختم بوحمرا محاضرته بالقول: إن التخطيط الحضري هو أكثر العلوم شمولية ولا يقتصر فقط على تصميم المباني والمدن، بل هو يرتبط بعلوم الاقتصاد والسياسة وعلوم المجتمع والفن والبيئة، فهو يحقق النموذج الشامل.

