وطن النهار

أعرب أمين سر جمعية المهندسين م. فهد ارديني العتيبي عن سعادة أعضاء الجمعية باتمام مشروع «جسر الشيخ جابر الأحمد»، لافتا الى أن افتتاح الجسر في عهد صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو لي عهده الأمين يمثل انطلاقة حية لمشاريع التنمية العملاقة التي تقوم الدولة بتنفيذها على أكثر من صعيد وفي مختلف المجالات.

وقال العتيبي بمناسبة الافتتاح الرسمي للجسر: ونحن نفخر بافتتاح هذا المعلم الحضاري المهم فإننا نود التأكيد على حاجة المشاريع التنموية العملاقة التي انطلقت الدولة بتنفيذها في اطار خطة التنمية 2035 الى العنصر الوطني القادر على إدارتها، مشيرا الى أنه لم يعد من المقبول اللجوء الى شركات عالمية لإدارة مرافقنا التي تصرف الدولة الملايين عليها. وأضاف: أننا نأمل أن تستمر مثل هذه الانجازات وأن تتاح الفرص لاخواننا واخواتنا الأعضاء في الجمعية للعمل بمثل هذه المشاريع وادراتها مستقبلا، مشيرا الى تجارب المهندس الكويتي بمشاريع متعددة أثبتت أن الحاجة قصوى الى تعديل سياسة التشغيل والاستفادة من مرافقنا التي تقوم الدولة بانجازها والتي لايزال الكثير منها ينتظر الإدارة الامثل مثل مستشفى الجهراء ومستشفى جابر وكلها مشاريع نفخر بها وتؤكد تجربتنا فيها الحاجة الماسة للعنصر الكويتي القادر على إداراتها وتشغيلها التشغيل الأمثل.

وقال العتيبي: إننا ندعو المسؤولين عن تشغيل وصيانة جسر جابر إلى العمل لنقل تجاربهم الكبيرة والمتميزة بالتعاون مع الشركات الأجنبية الى العنصر الوطني وفتح المجال لتدريب وتأهيل المزيد من المهندسين والمهندسات وتشجيع جميع الزملاء العاملين في المشاريع العملاقة مثل المطار الجديد والطرق، لافتا الى أن المهندسين الكويتيين أثبتوا قدرتهم على مواكبة تكنولوجيا البناء والتشييد بمختلف أنواعها والعمل على الاستفادة منها ومحاولة توطينها على قدر المستطاع وأن الجمعية لن تألو جهدا في فتح أبوابها لكل هذه الجهات لعقد ورشة عملها ونقل تجاربها لأعضائها.

واستذكر العتيبي تضحيات المهندسين الذين قضوا خلال عملهم بالمشروع، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم أهلهم الصبر والسلوان.

