وطن النهار

قال مدير إدارة السلامة في بلدية محافظة العاصمة طارق العدواني: إن الإدارة تراقب أعمال الشركات ومقاولي تنفيذ المشاريع العامة والإنشاءات وأعمال الطرق والخدمات وأعمال مقاولي البناء والترميم والهدم وأعمال الحفريات وللتأكد من حصولهم على التراخيص اللازمة لمزاولة العمل وتصاريح إقامة المكاتب والمنشآت المؤقتة ومتابعة أعمالهم.

واكد في حوار مع «النهار» أن الضبطية القضائية تعتبر من اصول ومهام المراقب، مشيراً إلى انها حدت من وجود المخالفات وكسر القوانين من قبل بعض المتعهدين.

وأوضح أن التشوينات لها تصنيفات متعددة، فهناك تشوينات مواد او مكاتب مؤقتة او سكن عمال او خلاطات مركزية او مصانع طابوق واسفلت وتشوينات لكل الاعمال الانشائية باختلاف انواعها ومسمياتها.

وكشف العدواني العديد من مهام إدارة السلامة في بلدية العاصمة، كما تطرق إلى جملة موضوعات أخرى وفيما يلي التفاصيل:

ما طبيعة عمل إدارة السلامة في بلدية محافظة العاصمة؟

تتابع جميع مواقع الاعمال التي هي قيد الإنشاء والعمل على تطبيق اللوائح وشروط نظم السلامة ومتابعة التقيد بهذه الانظمة واللوائح من قبل القائمين بالعمل «المقاولين» بالاضافة لتأمين واتخاذ كل إجراءات واحتياطات السلامة المطلوبة حرصا على السلامة العامة للافرار والممتلكات والمرافق وموارد الثروة العامة، ومن ضمن نطاق عملها مراجعة إدارة السلامة قبل المباشرة بتنفيذ الاعمال الانشائية وهذا يشمل كافة اعمال بناء السكن الخاص والمباني الاستثمارية والابنية الصناعية وكذلك العقود المبرمة مابين وزارت الدولة المعتمدين الذين تم ابرام العقود معهم وكذلك اصدار تراخيص التشوينات المؤقتة والمختلفة مثل المكاتب والخلاطات الخرسانية وتشوينات المواد اللازمة للعمل وغيرها من لوازم تنفيذ هذه العقود وذلك في حال تطلب العمل استغلال اراضي أملاك الدولة لزوم فترة العمل ودفع رسوم املاك الدولة مع المتابعة وذلك بعد حصولهم على موافقات من إدارة التنظيم في بلدية الكويت وذلك بناء على طلب صاحبة العلاقة كالوزارات او الهيئات او مؤسسات حكومية مع متابعة متطلبات واحتياطات السلامة.

إدارة السلامة

ما هذه الاختصاصات في ادارة السلامة؟

إصدار وتجديد تراخيص السلامة لجميع أنواع المشاريع والطرق والتشوينات وقطوعات الطرق وتصاريح الخيام والدفان وتسليم الحدود للمواقع والإنشاءات المؤقتة ومتابعة تنفيذ أحكام أنظمة السلامة وحماية المرافق والممتلكات وموارد الثروة الوطنية ومتابعة قرارات لجنة السلامة ومراقبة أعمال شركات ومقاولي تنفيذ المشاريع العامة والإنشاءات وأعمال الطرق والخدمات وكذا أعمال مقاولي البناء والترميم والهدم وأعمال الحفريات والتأكد من حصولهم على التراخيص اللازمة لمزاولة العمل وتصاريح إقامة المكاتب والمنشآت المؤقتة ومتابعة أعمالهم والتأكد من إزالة المكاتب والمنشآت المؤقتة للمقاولين ورفع المخلفات وإزالة الأنقاض وتسوية مواقع العمل وما يحيط بها والتأكد من نظافتها وإصدار شهادة سلامة ونظافة مواقع العمل لمقاولي المشاريع والإنشاءات والعمارات السكنية وبيوت السكن الخاص واعتماد تصاريح وزارة الأشغال لقطوعات الطرق والأرصفة والحفريات ومراعاة التقيد بشروطها ومراقبة الموارد الطبيعية كالدفان والرمال الخاصـة بالصناعة ومـنع الاستيلاء عليها والـمحافظة على الممتلـكات والمرافق الـعامة وتحرير المخالفات الخاصة بذلك بالتعاون مع الجهات المعنية داخل وخارج البلدية وتحرير المخالفات والتنبيهات والتقارير الفنية لمخالفات السلامة وإحالتها إلى الإدارة القانونية لمتابعة سير المخالفات وحضور جلسـات الخبراء بوزارة العدل إذا تطلب الأمـر ذلك وإرسال نسخ من بياناتها لأمانة سر لجنة السلامة للمتابعة والتنسيق.

الكفاءات الوطنية

كيف ترى عمل النوبات في الادارة بعد ان كان عليها يقتصر على إدارة النظافة واشغالات الطرق وغيرها بعد تطبيق عمل النوبات..؟

انعكس ايجابا على العمل مايعني ان المراقب اخذ صفة الدورية الكاملة من خلال الـ 24 ساعة، وهذه الالية حفزت المراقبين وزادت الانتاجية.

وهل هناك كادر وظيفي يغطي عمل بلدية المحافظة..؟

توجد لدينا كفاءات قادرة على العمل، الإدارة العليا في البلدية لم تقصر في توفير أمكانيات بشرية لمتابعة عمل الادارة وتزويد الكوادر حسب المطلوب الفنية والادارية التي تعين على اداء المهام.

كيف تجد إداء الكفاءات الوطنية في الإدارة؟

الكفاءة الوطنية اثبتت جدارتها وتحملها للمسؤولية واوجدت نفسها في هذا العمل ومجتهدة، ودائما ما تستمع للرأي والمشورة حول العمل، فهناك كفاءات تحتاج لتوجيهات من اجل تنجز وتبدع في عملها، ويوجد لدينا دورات متخصصة تدريبية او تنشيطية لمساعدتهم في أداء عملهم على خير وجه.

الضبطية القضائية

وكيف ترون ميزة الضبطية القضائية وهذه الخصوصية لموظفي الإدارة؟

هذه الميزة تعتبر من اصول ومهام المراقب، خاصة ان وجود المخالفات وكسر القوانين من قبل بعض المتعهدين يلزمنا بتوفير هذه الضبطية القضائية، إذ تقوم من خلالها بتحضير المحاضر والمخالفات، علما انه قبل تحرير هذه المخالفات لابد ان تكون الاجراءات سليمة ودقيقة من خلال تسليم الانذارات والتنبيهات وهي الفترة التي يستطيع المتعهد خلالها بتعديل الوضع القائم من خلال منح المهلة القانونية، وفي حال الانتهاء من المهلة ولم يتم تعديل الوضع، يحق للمراقب اتخاذ الاجراءات واثبات محضر مخالفة،للائحة انظمة السلامة ولائحة تراخيص التشوينات وتصريح اعمال الطرق التي تعتبر من مهام ادارة السلامة.

هناك من يجد ان هناك تزمتاً وتعنتاً من قبل من يمتلكون الضبطية؟

غير صحيح هذا الجانب، وحتى لو كان المراقب لديه هذه الميزة فليس له الحق بأن يتجاوز الحدود كمراقب، خاصة انه في جهاز اشرافي ومحضر المخالفة يمر عبر تسلسل وظيفي للمسؤولين، ومن الصعب ان يتجاوز المراقب فهناك ادارة تدقق هذه الجوانب، ولو حدث ان تجاوز المراقب حدود صلاحياته يحاسب، خاصة اذا كانت هناك شكاوى واردة او تظلم فيتم النظر فيها ورفعها للادارة القانونية ويتم التحقيق ومتابعة الاجراءات السليمة واخذ العقوبات..

كم منطقة تشرف عليها ادارة السلامة في بلدية العاصمة؟

مايقارب 20 منطقة تخضع لعمل ومتابعة إدارة السلامة، علما ان هناك مناطق تعتبر مجزأة، فمنطقة الشويخ مثلا تعتبر ثلاث مناطق تعتبر صناعية وتعليمية وادارية.

وكيف تكون الإحصائيات لديكم في الادارة؟

الاحصائيات في الغالب تكون شهرية وبعد الانتهاء منها يتم تحويلها لمدير الفرع في المحافظة وعن طريقه يتم تسليمها للإدارة العامة من اجل استبيان الارقام ونشرها إعلاميا.

كيف تجدون التشوينات على الخطوط السريعة ومدى التزام المتعهدين والمقاولين في هذا الجانب؟

اعمال الطرق نوعا ما حرجة، خاصة ان هناك مركبات ومشاة ووضع الخطورة لايحتمل التأجيل في منح الانذارات وبعد دراستها في لائحة السلامة تبين ان الوضع فيه خطورة ويحق للمراقب في نفس الوقت ضبط المحضر بدون انتظار المهلة المحددة للمقاول، علما ان هناك اكثر من جهة تتابع عمله الجهاز الاشرافي مع الجهة التي يقوم بتنفيذ عملها والهيئة العامة للطرق ووزارة الاشغال وادارة السلامة في البلدية وووزارة الداخلية عن طريق الادارة العامة للمرور.

تداخل الاختصاصات

هل هناك تداخل اختصاصات بين الجهات حيال المراقبة..؟

من المؤكد لا، خاصة ان الغالبية تريد تطبيق شروط أنظمة السلامة والامان على المواقع، فهناك شروط واجب توافرها قبل تنفيذ اعمال الطرق، ومتى ماقام المتعهد او المقاول بالمراجعة واعتماد الدورة المستندية واجراء الترخيص بالاعمال المنفذة مع تقديم الكفالات البنكية المطلوبة حتى لاتكون هناك خطورة على الممتلكات العامة والخاصة.

وكيف تجدون عمل الكفالات البنكية؟

توجد إجراءات منظمة تتابع هذا العمل وصادرة من المجلس البلدي وتعتبر قرارات متعلقة بالتشوينات، خاصة انها لعقود الدولة لمباشرة العمل والتراخيص المتعلقة بها، وهي اسعارها محددة حسب جداول موضحة تبين القيمة الاجمالية باختلاف نوعية المشاريع وحتى لو كانت مؤقتة بالاضافة هناك شروط للسكن الخاص والاستثماري والتجاري ومشاريع مؤقتة علما ان التشوينات تصنيفاتها كثيرة، فهناك تشوينات مواد او مكاتب او سكن عمال او خلاطات مركزية او مصانع طابوق واسفلت وتشوينات بكل الاعمال الانشائية باختلاف انواعها ومسمياتها.

ألا تعتقد أن عمل المراقبة يشكل عبئاً على موظفي الادارة والمراقبين..؟

من الممكن ان تشكل عبئاً لكن هذا عمل يومي ويحتاج لتنبيهات وضبط العمل ومتابعة القرارات، وكتابة التقارير الميدانية والفنية من اجل المتابعة والانجاز من اجل رصد عملية المتعهدين والمقاولين وكل من يقوم باعمال حفر وانشاء فالادارة موجودة للاعمال الإنشائية والحفريات في جميع المشاريع.

وكيف تجدون متابعة القطاع الصناعي خاصة ان منطقة الشويخ تخضع لمظلة الادارة؟

القطاع الصناعي له رخص محددة بمختلف انواعها والانشطة الصادرة خاصة اننا نتابع عملهم اليومي وتقديم الاجراءات والترخيص، وطبيعة العمل اننا متأقلمين مع جميع انواع المشاريع في الدولة ان كانت سكنية تجارية صناعية او اعمال طرق، فتوجد تعاملاً خاصاً لكل جانب نقوم بمتابعته.

هل هناك اجتماعات لادارات السلامة في المحافظات؟

هناك تواصل دائم مابين الادارات من اجل مصلحة العمل، وتوجد لجنة مشكلة تسمى «لجنة السلامة» وهي تتبع ادارات المحافظات وسلامة الخدمات ويتم الاتفاق وتصدير قرارات للادارات من اجل تطبيقها على ارض الواقع، فعمل البلدية منظم جدا وإنجازاته ملموسة على ارض الواقع.

