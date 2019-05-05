وطن النهار

أكد رئيس لجنة متابعة ظاهرة سكن العزاب في «الخاص» والنموذجي ونائب المدير العام لشئون قطاع محافظتي الفروانية ومبارك الكبير المهندس عمار العمار بأن اللجنة قامت صباح أمس بقطع التيار الكهربائى عن 15 عقار لسكن العزاب بمحافظات الفروانية وحولى والأحمدي بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء.

وقال العمار بأنه قد تم توزيع إنذارات مسبقه على العقارات المخالفة لقانون 125 لسنة 1992 بشأن حظر إسكان غير العائلات في مناطق السكن الخاص والنموذجي، لافتاً إلى أنه استكمالاً للإجراءات القانونيه تم تحرير محاضر مخالفات لملاك العقارات المخالفة بالتنسيق مع إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل بعد انتهاء المدة القانونية للإنذارات وعدم استجابة ملاك العقارات بإخلاء العقارات المخالفة من العزاب ومن ثم تم مخاطبة وزارة الكهرباء والماء لقطع التيار الكهربائي.

وأضاف أن هناك توجيهات مباشرة ومتابعة حثيثة من وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية ووزير الدولة لشئون البلدية فهد الشعلة ومدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي بالتعامل مع ملف العزاب بكل حزم لحين القضاء على هذه الظاهرة في جميع مناطق الكويت، مشيراً إلى أنه تم قطع التيار الكهربائي عن 9 عقارات بمنطقة خيطان قطعة (10) فضلا عن عقارين بمنطقة الجابرية و4 عقارات بمنطقة الفحيحيل، مشيراً إلى أنه قد تم حصر المزيد من العقارات في مختلف المحافظات وجاري استكمال الإجراءات القانونية تمهيداً لقطع التيار الكهربائي عنها حسب النظم واللوائح.

