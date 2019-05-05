وطن النهار

هنأ وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وأعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية والمواطنين والمقيمين على أرض الكويت الغالية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. وقال الشعلة: بهذه المناسبة الكريمة أسأل الله -جل في علاه- أن يحفظ الكويت من كل مكروه ويديم علينا الأمن والأمان تحت قيادة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ربان سفينتنا وقائد مسيرتنا إلى شاطئ الأمان.

