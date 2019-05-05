وطن النهار

تحت رعاية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة وبحضور وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المساعد للدراسات الإسلامية وعلوم القرآن الكريم الدكتور وليد الشعيب نظمت إدارة الدراسات الإسلامية وعلوم القرآن الكريم لمحافظتي الأحمدي ومبارك الكبير الحفل الختامي لمسابقة الشيخ راكان بن حثلين لحفظ القرآن الكريم وتجويد تلاوته الثانية في فندق كراون بلازا.

قال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المساعد لقطاع الدراسات الإسلامية الدكتور وليد الشعيب إن الكويت ممثلة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من الدول الرائدة بين دول العالم الإسلامي في العناية بالقرآن الكريم وأهله حفظاً وتجويداً وتعليماً.

وأضاف الشعيب أن إدارة الدراسات الإسلامية وعلوم القرآن الكريم لمحافظتي الأحمدي ومبارك الكبير حريصة على إقامة وتنظيم مسابقة الشيخ راكان بن حثلين لحفظ القرآن الكريم وتجويد تلاوته دليل على نجاح تطبيق مبادئ وقيم استراتيجية وزارة الأوقاف في الشراكة مع الآخر.

ومن جانبه قال راعي مسابقة الشيخ راكان بن حثلين لحفظ القرآن الكريم وتجويد تلاوته محمد سلطان بن حثلين أن الله عز وجل منَّ علينا في الكويت بالاهتمام بالقرآن الكريم ورعاية حفظته كما وفقنا لإقامة مسابقة الشيخ راكان بن حثلين رحمه الله لحفظ القرآن الكريم الثانية.

وأضاف أن رسالتي الأولى للآباء الذين تم تكريم أبنائهم حفظة القرآن الكريم وأقول لكم البشرى التي بشركم بها نبينا صلى الله عليه وسلم لقوله «من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس والداه تاجاً يوم القيامة ضوئه مثل ضوء الشمس» اما رسالتي الثانية لكم أنتم أيها الحفظة فأنتم أهل الله وخاصته.

وفي نهاية الاحتفال كرم وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المساعد الدكتور وليد الشعيب وراعي المسابقة محمد سلطان بن حثلين.

